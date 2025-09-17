Primii speakeri internaționali confirmați la GPeC SUMMIT 14 Octombrie – ediția aniversară de 20 de ani

PARTENERIAT. Pe 14 octombrie are loc GPeC SUMMIT - Evenimentul Anului în E-Commerce și Digital Marketing care se va desfășura la TNB și este considerat cel mai important eveniment de profil din Europa Centrală și de Est, ajuns la al 20-lea an de tradiție.

Organizatorii aduc pe scenă unii dintre cei mai apreciați speakeri de-a lungul timpului, dar și speakeri în premieră în România, pregătind un line-up de tip “Best Of” prin care marchează ediția aniversară de 20 de ani. Biletele sunt disponibile spre vânzare pe site-ul GPeC.ro, iar prețul pornește de la doar 89 EUR + TVA/persoană până pe 22 septembrie, când expiră oferta Early-Bird.

Un line-up aniversar pentru toți cei interesați de E-Commerce & Marketing Online: Melina Palmer, Brock Johnson și Talia Wolf sunt primii speakeri anunțați

Melina Palmer este expert în Economie Comportamentală și fondatoarea The Brainy Business, autoare a trei bestsellere și speaker internațional extrem de apreciat.

Podcastul ei, The Brainy Business, a fost ascultat de peste 1,3 milioane de ori în peste 170 de țări.

Predă cursuri de Economie Comportamentală Aplicată în cadrul Human Behavior Lab de la Texas A&M și a apărut în publicații de renume precum The Washington Post, Forbes, Inc. și Psychology Today, dar și pe scene celebre precum SXSW și TEDx Portland.

Brock Johnson (Instagram Growth Coach) a ajutat mii de antreprenori și creatori de conținut să crească pe Instagram, încă de la lansarea afacerii sale de coaching în 2018. Iar în 2021, audiența sa a explodat, depășind 1 milion de urmăritori pe toate platformele.

Astăzi, conduce una dintre cele mai mari comunități de coaching pentru Instagram, cu peste 40.000 de membri activi, oferă consultanță directă echipelor de la Meta și Instagram, și urcă pe scene din întreaga lume ca speaker internațional.

Talia Wolf este fondatoarea GetUplift – agenție specializată în Optimizarea Ratei de Conversie (CRO) la care brand-urile precum Teamwork, Bit.ly, Sprout Social, Thinkific, Mercedes sau Upright apelează ori de câte ori au nevoie de optimizarea funnel-urilor și de creșterea ratei de conversie.

Bazându-se pe Customer Centricity, targetare emoțională și analizarea în profunzime a datelor, Talia generează lead-uri și vânzări pentru companiile cu care lucrează.

Este autoarea cărții Emotional Targeting care beneficiază de review-uri excepționale din partea somităților din domeniu precum Rand Fishkin, Ann Handley sau Nancy Harhut.

GPeC Expo – locul de întâlnire dintre furnizorii de servicii și magazinele online

În paralel cu conferința GPeC SUMMIT, are loc GPeC Expo – locul ideal de Networking, Leads & Business Opportunities între furnizorii de servicii E-Commerce & Digital Marketing și business-urile online. Furnizorii își pot rezerva un spațiu expozițional de 6 mp, toate detaliile regăsindu-se pe site-ul GPeC.ro, în secțiunea GPeC SUMMIT Octombrie. Termenul limită pentru rezervarea unui spațiu este 3 octombrie 2025, iar locurile sunt limitate.

Gala Premiilor eCommerce & GPeC Networking Soirée

Seara de 14 octombrie este dedicată festivității de premiere Gala Premiilor eCommerce, ediția a XX-a, considerată Oscarul industriei de E-Commerce din România. Vor fi premiate cele mai bune companii din domeniu (de la magazine online, la furnizori de servicii) – totul în atmosferă de spectacol, alături de actorul Pavel Bartoș, gazda evenimentului.

Ziua se va încheia cu GPeC Cocktail Networking Soirée – eveniment exclusivist alături de peste 200 de participanți C-Level, reprezentanți ai celor mai importante companii de profil.

Înscrieri cu cel mai mic preț până pe 22 septembrie

Până pe 22 septembrie 2025 este valabilă oferta Early Bird care asigură cele mai mici prețuri pentru biletele de acces, acestea pornind de la doar 89 EUR + TVA/persoană pentru biletele de tip LITE.

Înscrierile la GPeC SUMMIT și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe website-ul GPeC.

