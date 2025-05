AI, GDPR și atacuri cibernetice. Ce se întâmplă cu e-commerce-ul în 2025

Într-un nou episod al emisiunii ePlan, Andrei Radu l-a avut invitat pe Dan Vîrtopeanu, consultant în transformare digitală și expert în marketing tehnologic, pentru o discuție despre realitățile actuale din e-commerce: de la scăderea performanței campaniilor de marketing la efectele GDPR și provocările aduse de AI.

Una dintre cele mai importante schimbări din ultimul an este legată de implementarea noii versiuni a Google Consent Mode, care, în contextul legislației GDPR, permite utilizatorilor să refuze urmărirea online. Consecințele? „Unele site-uri au pierdut chiar și 50% din traficul măsurat în Google Analytics”, avertizează Dan Vîrtopeanu. Problemele pornesc fie din implementări greșite ale platformelor de tip cookie consent, fie din refuzul utilizatorilor de a permite trackingul, ceea ce face imposibilă măsurarea eficientă a campaniilor.

Această pierdere de vizibilitate a dus la o scădere a performanței campaniilor de marketing. „Mulți comercianți simt că reclamele nu mai livrează ca înainte și costurile cresc. Nu e doar o senzație, e real”, spune Vîrtopeanu. Într-un context în care comenzile sub 1.000 pe lună pot duce la marje mari de eroare în analiză, magazinele mici sunt cele mai afectate.

Desigur, AI-ul a fost mult timp promisiunea salvatoare a industriei. Dar realitatea, explică expertul, e mai puțin spectaculoasă. Cea mai populară implementare rămâne cea a chatbot-urilor, însă aceștia nu reușesc încă să răspundă eficient și empatic nevoilor utilizatorilor. „Utilizatorii vor totuși să vorbească cu oameni reali, iar AI-ul nu este încă acolo.”

În zona de analiză a produselor și recomandări contextuale, AI poate ajuta, însă costurile sunt ridicate. Soluțiile performante presupun procesări complexe, care pot ajunge la sute de euro lunar – o investiție inaccesibilă pentru majoritatea magazinelor online. AI-ul poate fi un bun asistent pentru generarea de texte sau descrieri, dar conținutul trebuie întotdeauna verificat de oameni cu expertiză.

Un alt domeniu în care AI-ul are deja un impact real – negativ – este cel al securității cibernetice. Numărul atacurilor a crescut cu 30% în ultimul an, iar pierderile estimate global se ridică la peste 10 miliarde de dolari. Cele mai frecvente atacuri sunt cele de tip account take over – în care hackerii obțin acces la conturile clienților sau ale comercianților. AI-ul este folosit pentru testarea automată a combinațiilor de parole sau pentru sincronizarea unor atacuri masive de tip denial of service. Un record recent? 5 Tb/s într-un atac pe o platformă de e-commerce, raportat de Cloudflare.

„Nu suntem nici noi feriți”, atrage atenția Vîrtopeanu, menționând două exemple din România: Orange și Primăria Sectorului 5, ambele victime ale unor atacuri cibernetice care au compromis sute de mii de date.

În final, Dan Vîrtopeanu a vorbit și despre eterna întrebare în e-commerce: aplicație mobilă sau site optimizat? Deși aplicația oferă beneficii, cum ar fi notificările push și o măsurare mai exactă, costurile de dezvoltare sunt ridicate. „Un site bine optimizat pentru mobil rămâne de bază. Conversia este în continuare mai mare pe desktop, pentru că experiența e mai bună.”

Pe scurt, în 2025, e-commerce-ul nu se mai bazează pe promisiuni tehnologice, ci pe adaptare realistă. Măsurarea devine mai dificilă, atacurile cibernetice mai frecvente, iar AI-ul rămâne un instrument util – dar nu miraculos.

