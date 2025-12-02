Blocaj financiar: BCE a refuzat să sprijine un „împrumut pentru reparații” acordat Ucrainei folosind active rusești înghețate

Banca Centrală Europeană (BCE) a refuzat să ofere garanții pentru un „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, care ar trebui să fie garantat prin active blocate ale Băncii Centrale a Rusiei în țările occidentale.

Conform surselor Financial Times, oficialii europeni au contactat banca cu o solicitare de a acționa ca creditor pentru depozitarul belgian Euroclear, unde se află cea mai mare parte a activelor.

Cu toate acestea, BCE a concluzionat că propunerea Comisiei Europene a încălcat mandatul său, relatează Financial Times.

Aproximativ 260 de miliarde de euro din activele Băncii Centrale a Rusiei au fost blocate în țările occidentale în urma invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Cea mai mare parte a acestor bani (aproximativ 193 de miliarde) se află în Belgia, în conturi la depozitarul Euroclear.

Țările europene discută de aproape patru ani despre utilizarea acestor bani pentru a ajuta Ucraina. Discuțiile s-au intensificat recent, după apariția ideii unui „împrumut reparatoriu” de 140 de miliarde de dolari către Kiev, garantat cu fonduri rusești.

Belgia, care deține cea mai mare parte a fondurilor, se opune acestui lucru.

Planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump, prezentat presei la mijlocul lunii noiembrie, propunea investirea a 100 de miliarde de dolari în active rusești blocate în reconstrucția Ucrainei, Statele Unite primind 50% din profituri (chiar dacă în America se dețin doar aproximativ 5 miliarde de dolari în active rusești).

Acest plan a fost ulterior revizuit semnificativ în timpul discuțiilor dintre delegațiile ucraineană și americană.

Rusia se opune categoric confiscării averilor sale și numește orice soluții potențiale care implică utilizarea acestor bani drept furt.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













