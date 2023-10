Cristina Bâtlan, co-fondator Musette: Asocierea într-un business poate face diferența între succes și faliment

Astăzi vorbim despre investiții, dar și despre cum construiești un brand, cum atragi clienții, cum te diferențiezi față de concurență și cum faci mixul potrivit către online și offline, toate acestea alături de Cristina Bâtlan, antreprenor, investitor și co-fondator Musette.

Andrei Radu, CEO&Founder GPeC: În calitatea ta de investitor în câte businessuri ai investit până acum? Atât la modul general cât și din perspectiva ”Imperiul Leilor”?

Cristina Bâtlan: ”La modul general nu investesc de obicei. Pentru mine emsiunea ”Imperiul Leilor” este momentul care mi-a schimbat viața, pentru că acolo am întâlnit antreprenori cu care am putut să mă asociez. Am venit la ”Imperiul Leilor” în momentul în care eram exact pregătită să am parteneri. Pentru că atunci când construiești un business de la zero este foarte greu să atragi lângă tine alți parteneri, să împarți de fapt”.

”De asemenea, este nevoie de destul de multă experiență astfel în cât să înțelegi că atunci când te asociezi ai mai mare succes”, a continuat Cristina Bâtlan.

Andrei Radu: Care dintre proiecte ți-a plăcut cel mai mult la ”Imperiul Leilor”?

Cristina Bâtlan: ”Fiecare proiect este special și fiecare antreprenor are o idee și proiectele pe care le-ai amintit sunt coduse de antreprenori femei. Asta mi-a plăcut foarte mult că femeile au îndrăznit să vină la „Imperiul Leilor” cu idei pe care să le propună spre asociere”.

”Brandul ”Sugar Couture”, creat de Andreea David a venit cu businessul într-un moment în care nu știa în ce direcție să o apuce. După emisiune succesul a fost enorm. A avut o foarte mare vizibilitate și a știut cum să pivoteze astfel în cât să își păstreze businessul singură. Andreea David nu a mai acceptat investiția.

Totodată, este dreptul antreprenorului ca după ce iese din emisiune să spună: ”Îmi dau seama că am beneficiat de foarte multă reclamă și sfaturile voastre mă ajută”, a mai precizat antreprenoarea.

Andrei Radu: Au fost cumva și proiecte care au eșuat?

Cristina Bâtlan: ”În general mă asociez cu proiecte care, ori pot funcționa singure, doar au nevoie de capitalizare, ori aleg foarte bine antreprenorul astfel încât să înțeleg că pot să colaborez cu acea persoană”.

Andrei Radu: La ce te uiți atunci când investești într-un business? Care sunt elemente importante care te fac să iei decizia de a investi?

Cristina Bâtlan: ”Pentru mine cel mai important lucru este omul care reprezintă businessul și încerc să dau la o parte toate planurile pe care și le-a pregătit ca să vină în fața noastră. Mă uit la acel om ca și cum ar fi un om obișnuit fără bani, care pur și simplu este acolo și are o idee. Așa aleg antreprenorul pentru că dacă el este valoros în aceste condiții și ne uităm la el ca un om simplu atunci înțelegem dacă el are valoare.”

Andrei Radu: În momentul de față cam cât la sută din businessul Musette vine din canalele online și cât la sută din magazinele fizice?

Cristina Bâtlan: ”Canalul online crește în fiecare an, iar astăzi ajunge la 22% din cifra de vânzare. Nu mai sunt acele creșteri pe care le-am avut la lansare care erau de 300%. Însă suntem în creștere permanentă fără să ne listăm pe alte platforme, dar pe viitor urmărim să facem și acest lucru”.

Andrei Radu: Din perspectiva consumatorului sau a comportamentului, cum a arătat anul acesta? Oamenii au cumpărat mai puțin sau a scăzut valoarea medie a consumului?

Cristina Bâtlan: ”Anul acesta este un an bun pentru noi. Nu am simțit o scădere neapărat. Am prelungim perioada de reduceri astfel încât oamenii au putut să cumpere. Nu am simțit o criză și nu avem o scădere. Ne extindem și rețeaua, pregătim alte două noi magazine și în plus o să fim listați pe un market-place cel puțin anul acesta”.

Andrei Radu: Care a fost cea mai scumpă comandă online de pe magazinul Musette?

Cristina Bâtlan: ”Nu știu care a fost cea mai scumpă comandă, însă avem clienți online care cumpără de 20 sau 30.000 de euro pe an”.

Pentru mai multe detalii despre cum construiești un brand, cum atragi clienții sau cum te diferențiezi față de concurență, urmăriți videoul atașat.

Dată publicare: 17-10-2023 10:00