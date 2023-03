Ce înseamnă ”business angel” sau ”venture capital”. Explică Sergiu Neguț, profesor la Bucharest School of Business Management

Sergiu Neguț, profesor la Bucharest School of Business Management și co-fondator Fintech OS, a fost invitat în emisiunea ePlan, realizată de Andrei Radu și difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro.

Andrei Radu: Astăzi discutăm despre investiție, un subiect pe care mulți vor să-l înțeleagă. Iar la voi, în lumea asta a investitorilor din care faci parte de foarte multă vreme, există multe terminologii, poate cumva necunoscute de către antreprenorii obișnuiți: business angel, venture capital, rundă de finanțare, bord of advisers și așa mai departe. Hai să-i dăm cumva un context, să înțeleagă cel care caută o investiție.

Pro TV

Sergiu Neguț: ”Sunt multe vorbe în limba română, care sunt exact copiate și pronunțate fix ca în limba engleză. Nimeni nu s-a chinuit să găsească vreun echivalent, pentru ce facem noi aici, pe plai, pentru că ăsta este un ecosistem bine integrat într-un ecosistem global și atunci trebuie să funcționeze cu aceleași vorbe peste tot. Acuma, ca să fiu scurt și la obiect, investițiile sunt făcute de investitori. Investitorii ăia mici și de unii singuri se cheamă business angels, ca să spunem lucrurile simple. Ăia care sunt mai complicați și sunt instituționalizați, și funcționează cu echipe de management și funcționează mai ales cu banii altora, alea sunt fonduri de investiții. Fondurile de investiții de care ne lovim noi sunt fonduri, hai să zicem, de growth, de private equity, care preia o parte mare dintr-o companie profitabilă sau o vând cu totul.

Companiile de tip capital de risc, le zicem noi de venture capital, sunt alea care pun bani în companie, nu în buzunarul fondatorului. Deci pun bani în companie și ajută compania să crească luând o parte din companie. Ei, fiecare pentru companiile astea, care cresc cu finanțare de tip venture capital, fiecare creștere, fiecare val de creștere, vine dintr-o rundă de investiții, și atunci rundele sunt numerotate în ordinea numerelor de pe tricouri. După prima rundă care este pre seed, adică înainte de sămânță, și asta este de obicei făcută de prieteni și eventual de câte vreun business angel, SEAD, în care participă business angel mai mari sau fonduri mai mici și după care serie a, serie b, serie c.

Traseul ăsta se întrerupe la un moment dat, fie cu o preluare de către un fond din ălălalt sau de către o firmă strategică care preia firma cu totul, fie printr-o listare la o bursă.

Așa cresc companiile, cu banii altora, că marea șmecherie e să crești cu banii altora, că dacă ești numai cu banii tăi, crești mai încet, că n-ai destui.”

Pro TV

Andrei Radu: Uite o întrebare pe care și eu am am tot primit-o. Cum e mai bine sau cum se întâmplă de regulă, să cauți un investitor atunci când ai probleme de cash flow, când deja e ceva greșit cu business-ul tău și trebuie să-l salvezi cumva. Sau să te gândești încă de la bun început, când pui bazele unui business, oare ce potențial are acest business să poată să primească investiție sau să pot eu să fac exit ca antreprenor?

Sergiu Neguț: ”Foarte bună întrebarea, toată treaba asta funcționează cam cum te-ai aștepta, și anume: oricine e dispus să-ți vândă umbrelă când nu plouă. Deci atunci când o companie are o presiune mare de cash, are o presiune mare de a nu fi în stare să ... așa .. șansele ei de a ridica bani sunt mai proaste decât atunci când a ridica banii înseamnă a face o rundă de investiții în care intră un investitor și pune niște bani și preiau parte din companie. Șansele sunt mai proaste atunci când n-ai bani decât atunci când ai bani. Ce trebuie să demonstrezi de fapt cu un business? Atunci când ești într-un proces din ăsta de creștere finanțată de fonduri de de venture capital, trebuie să demonstrezi că te-ai gândit judicios și ai un plan de creștere și planul ăla de creștere înseamnă că tu, temporar, o să ... Se cheamă burn. O să arzi niște bani din investiția respectivă care să te ajute să faci o creștere accelerată încât la sfârșitul rundei ăleia tu cumva să ai deja o ..

În continuare poate tu o să pierzi bani, dar, mult mai puțini procentual și o să fii pregătit fie pentru o rundă ulterioară de investiții, fie pentru un eveniment de tip preluare-listare. Dacă te apropii cât de cât de maturitate, maturitate înseamnă să nu mai pierzi bani.”

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 07-03-2023 13:25