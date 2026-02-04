Cele mai importante valve din inimă suportă, de-a lungul vieții, presiuni uriașe. La care se adaugă trecerea timpului. Dacă se rup, există tratamente spectaculoase.

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: „Când un om simte că începe să obosească și durerile în piept pot fi un semn, dar mai ales oboseala la un efort la care anterior nu erai obosit și începi să simți că obosești când urci scări sau o pantă. Control cardiologic care să includă ecografia. Noi la inimă avem 4 valve, ele sunt ca niște supape, care separă cavitățile inimii. Cele mai importante sunt valva mitrală, care separă atriul stâng de ventriculul stâng, și valva aortică, care separă ventriculul stâng de aortă. Ele sunt cele care au probleme”.

Doar pentru că trece timpul, valvele se pot îngroșa. Se numește stenoză valvulară. Uneori, se rup. Se numește insuficiență valvulară. Pentru ambele situații, există rezolvare. Fără intervenție însă, inima se adaptează. Devine mare. Și ineficientă.

Dr. Stanislav Rurac, medic primar chirurgie cardiovasculară: „Aici vedem valva aortică în mișcare și valva mitrală, deci într-o singură imagine am văzut cele 2 valve, cele mai importante valve din structura noastră cardiacă”.

Stenoza de valvă aortică este cea mai frecventă boală, care privește valvele. Dacă nu mai e perfectă, mușchiul inimii începe să crească în volum, pentru că trebuie să furnizeze sânge printr-o ușă... mai îngustă. Structura se înlocuiește cu valve biologice sau mecanice, mai nou, prin operații minim invazive.

Acestea sunt imagini 3 D ale inimii. Le obține ecografia trans-esofagiană. Se face cu sedare, în timp ce o sondă intră prin esofag până în spatele inimii. Imaginile 3 D se fac înaintea intervențiilor chirurgicale:

Dr. Silvia Deaconu, medic primar cardiolog: „Introducem o sondă în esofag. Suntem în spatele inimii, suntem aproape de ea și o vedem foarte bine. Și putem să vedem clar dacă sunt găuri în inimă, probleme cu valvele, de exemplu. Vedem 3 D și stabilim în funcție de asta modul în care trebuie închise, intervențional sau chirurgical. Asta e un perete și vedeți că se văd mai multe găuri în inimă, această valoare 3 D ne ajută să înțelegem anatomia mai bine. Aici e un pacient care are o valvă ruptă și, la ecografia 3 D, se vede o valvă ruptă”.