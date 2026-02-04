Publicarea recentă de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de documente interne legate de Epstein a scos la iveală legăturile defunctului finanțist și infractor sexual cu numeroase personalități proeminente din politică, finanțe, mediul academic și afaceri – atât înainte, cât și după ce acesta a pledat vinovat, în 2008, la acuzații legate de prostituție.

Guvernul polonez înființează o echipă de investigație

Donald Tusk a declarat, într-o ședință a guvernului, că autoritățile vor înființa o echipă pentru a investiga orice potențiale repercusiuni în Polonia ale crimelor lui Epstein, în special în legătură cu ceea ce el a numit posibila implicare a serviciilor secrete ruse.

„Tot mai multe piste, tot mai multe informații și tot mai multe comentarii în presa internațională se referă la suspiciunea că acest scandal de pedofilie fără precedent a fost coorganizat de serviciile de informații ruse”, a declarat Donald Tusk.

Suspiciuni privind materiale compromițătoare și reacția Moscovei

„Nu este nevoie să vă spun cât de gravă este, pentru securitatea statului polonez, posibilitatea din ce în ce mai probabilă ca serviciile de informații ruse să fi coorganizat această operațiune. Acest lucru poate însemna doar că dețin și materiale compromițătoare împotriva multor lideri care sunt încă activi astăzi”, a subliniat premierul polonez.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, declara în decembrie că dosarele Epstein arată ipocrizia elitelor occidentale. „Aici, după cum am înțeles, se aflau toți «lectorii de viață» occidentali, care priveau cu dispreț Rusia și ne dădeau lecții despre «democrație și drepturile omului», în ipostaze interesante, alături de parteneri de agrement la fel de interesanți”, a scris ea pe Telegram.