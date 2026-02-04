Ivan Fedorov, şeful Administraţiei Militare Regionale din Zaporojie, a făcut acest anunţ pe Telegram.

”La acest moment, unsprezece persoane, între care trei copii, au solicitat asistenţă medicală”, a scris el.

Potrivit lui Fedorov, medicii au diagnosticat victimele cu răni de la şrapnel, leziuni şi contuzii la cap.

Toţi răniţii primesc asistenţa medicală necesară, a arătat oficialul.

Relatările anterioare arătau că o dronă rusească a lovit în apropierea unei zone comerciale din districtul Khortytskyi al oraşului. Un băiat şi o fată de 18 ani au murit pe loc. Printre cei răniţi se află trei copii, inclusiv o fată de 15 ani care a fost dusă la spital în stare gravă.