În copilărie apar frecvent mișcări involuntare sau sunete involuntare. Le numim ticuri ;i apar inclusiv la sugari.

Corespondent PRO TV: „Filmați copilul în timp ce are mișcări involuntare. Ori când scoate sunete involuntare. Mai multe filmări, cu atât mai bine. Filmarea părintelui face parte din diagnosticul corect, ne spun medicii”.

În cazuri ticurilor, medicul trebuie să excludă o criză de epilepsie.

Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Copiii fac multe manifestări ne-epilepstice, care seamănă cu o criză epileptică. Și avem sugari, care vin cu diagnosticul de epilepsie, ei neavând epilepsie. Vedem mulți copii, care iau tratament antiepileptic, ei neavând epilepsie”.

Studiile arată că 40% dintre mișcările involuntare în cazul sugarilor nu sunt determinate de epilepsie. De aceea, părinții trebuie să le filmeze și să le arate medicului.

Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „Unii copii pot să aibă ticurile astea, care sunt tranzitorii, există o perioadă în copilărie când sunt multe sau să evoluleze ulterior care boala ticurilor”.

Boala se tratează. Pentru ticurile tranzitorii nu este încă un tratament pentru că nu se știe cauza. Uneori, traumele pot genera ticuri:

Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: „În momentul în care le vezi, le filmezi, tratamentul e surprinzător. Am avut un copil, a venit cu o trauma mare în familie. A venit la camera de garda, copilul a început să facă niște mișcări involuntare, avea 8 anișori. L-am rugat să își pună o cameră pe calculator, ntr-o dimineața când a simți ceva s-a filmat, făcea ceva cu o mână. Am pus tratamentul corespunzător”.

Pe de altă parte, o criză epileptică este diagnosticată cu ajutorul video EEG - o cameră de luat vederi filmează copilul și, simultan, i se înregistrează undele cerebrale.