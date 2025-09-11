Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm

Doctor de bine
11-09-2025 | 10:27
Palpitațiile pot apărea din cauza tiroidei, dar și pentru că fierul din organism nu e suficient. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede, dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.

Andreea Groza

Fierul din celulele roșii se combină cu oxigenul, așa respirăm. Tot fierul - preia dioxidul de carbon și îl elimină. Trăim cu ajutorul acestui mineral, când sunt prea puține celule roșii în sânge apare anemia.

Cristina Căpușă medic primar nefrolog:Dacă vrem să vedem care e statusul fierului în organism, nu trebuie să dozăm fierul în sânge, doar feritină în sânge, care ne spune despre depozitele de fier din organism. Și saturația transferinei, pentru că transferina e proteina care transportă și saturația ei e cea care ne spune dacă fierul e disponibil pentru globulele roșii”.

Trei luni trăiește o celulă roșie din sânge. Fierul conținut de o celulă roșie e atât de important încât va fi recuperat de organism și nu distrus, odată cu celula îmbătrânită. Măduva osoasă produce celule roșii noi și va folosi... fier reciclat. 25 de mg de fier avem nevoie zilnic. Doar 2 mg pe zi luăm din ce mâncăm, în special din carne roșie. Restul - e fier reciclat, din organism.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Are anemie, are hemoglobină puțină și când face cel mai mic efort, pulsul crește rapid peste 100 de bătăi pe minut. De ce? Inima simte nevoia de a recircula acea homoglobină, să ajungă mai repede la mușchi. Determină un puls mai mare decât normal. La un pacient cu anemie, corectăm anemia și se va corecta și pulsul”.

Hormonii tiroirdieni în exces fac inima să bată mai repede, chiar dacă nu facem efort. Rinichii reglează permanent electrolițîi sodiu și potasiu. Datorită lor, bate inima. Dacă nu îi reglează perfect, vor apărea aritmii.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog: „Inima este un mușchi și el acționează pe baza modificărilor dintre sodiu și potasiu la nivel membranei celulare. Rinichii elimină sau absorb acest elemente ionice și în funcție de modul în care funcționează rinichiul, nivel lor în sânge crește sau scade. Trebuie să fie un echilibru pentru că valorile nu trebuie mult modificate că să vedem pe electrocardiogramă”.

Tulburările acestor electroliți se văd în electrocardiogramă. Dacă apar aritmii, adică palpitații, mergeți la medic pentru că pot exista cauze banale. Odată corectate, se corectează și pulsul.

Ca să aflăm ce cantitate de proteine complete trebuie să consumăm zilnic luăm în calcul greutatea ideală. Malnutriția înseamnă lipsa proteinelor de origine animală din hrană.

