Tehnologia AI revoluționează lucrările dentare. Implanturi mai stabile și mai puțin disconfort pentru pacienți

Datorită inteligentei artificiale, lucrările dentare nu vor mai fi incomode. Vorbim acum despre beneficiile aduse de noile tehnologii în acest domeniu.

Se numește lucrare dentară super-pasivă. Și înseamnă că nu stă în tensiune în cavitatea orală. Aceasta sub forțele masticatorii uriașe, pe care le dezvoltăm când mestecăm.

Inteligența artificială reușește să calculeze perfect inclusiv aceste forțe. Inteligența artificială, integrată într-un scanner oral, contribuie la așa numita fotogrametrie. E utilă dacă pacientul are nevoie de un singur implant sau de mai multe.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: E folosită pentru a scana poziția implanturilor. Scanarea intraorală combinata cu fotogrametria e folosită în cazul pacienților care au deja deja implanturi pentru a scana și reproduce poziția implanturilor în viitoarele lucrări dentare. Fotogrametria e realizată chiar la finaul operației, pentru a transmite cu exactitate poziția implanturilor în vederea realizării viitoarei lucrari dentare. În timpul fotogrametriei, se folosesc device-uri pe fiecare implant, care au o imagine codificată. E preluată de camera aparatului și trimisă ulterior la laborator.

Inteligența artificială calculează extrem de precis toate planurile din cavitatea orală.

În felul acesta, forțele uriașe, pe care le dezvoltăm când mestecăm, nu vor afecta osul, în care stau dinții ori implanturile. Pacientul scapă de amprentarea clasică, utilizată înaintea oricărei reconstrucții a dinților.

Dr. Bogdan Moaleș, medic estetică dentară digital: Avem posibilitatea să folosim foarte precis poziția fiecărui implant în parte în așa fel încât să obținem o lucrare superpasivă și super adaptată la cavitatea orală a pacientului. O lucrare superpasivă înseamnă o lucrare, care să nu stea în tensiune pe implanturi. Dacă nu se inseră corespunzător pe implanturi, se crează o tensiune la nivelul implantului, adică a osului, ceea ce duce în timp la pierdera implantului.

Inteligența artificială elimină eventualele erori umane. Și astfel oasele maxilare, în care stau dinții, rămân sănătoase.

