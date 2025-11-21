Spitalele de stat nu pot asigura anestezia totală pentru intervenții dentare la copii. Ce soluții promite ministrul Rogobete

Autoritățile anunță că deocamdată România nu poate asigura în spitale de stat intervenții complicate stomatologice prin sedare profundă sau anestezie generală, pentru copii.

Iar unele dintre clinicile private în care se fac astfel de proceduri nu îndeplinesc toate condițiile necesare.

După moartea Sarei, fetița de 2 ani care a decedat în urma unei intervenții dentare într-o clinică neautorizată pentru sedare profundă, Colegiul Medicilor Stomatologi propune elaborarea unor ghiduri de bună practică pentru astfel de proceduri la copii.

Protocoalele ATI prevăd doar dotările necesare unui cabinet, însă specialiștii stomatologi și ATI ar trebui să clarifice și vârsta de la care pot fi folosite diferite tipuri de anestezie la cei mici.

Anul trecut, Colegiul a cerut Ministerului Sănătății includerea stomatologilor în echipe multidisciplinare pentru copiii cu boli cronice și înființarea de cabinete în spitale cu urgențe pediatrice, însă nu a primit răspuns.

Acum, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, spune că avem cabinete stomatologice în spitale, însă trebuie modificată legislația pentru că procedurile care implică sedare profundă sau anestezie generală să fie decontate pe fișe de spitalizare de zi. În plus, spune că vom avea un program de acțiuni prioritare prin care să fie finanțate direct de la minister materialele necesare. Rogobete a cerut spitalelor o listă a dotărilor necesare și spune că până în vara anului viitoare astfel de proceduri vor fi decontate în mai multe spitale de stat.

