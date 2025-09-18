Inteligența artificială desenează zâmbetul perfect. Cum se planifică virtual viitoarele lucrări dentare

18-09-2025
Dinții perfecți pot fi desenați cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum se mișcă maxilarele în timp ce vorbim? Sau în timp ce mâncăm? Mișcările pot fi înregistrate obiectiv, iar rezultatele scurtează timpul lucrărilor dentare.

Înaintea oricăror lucrări dentare, medicii, ajutați de inteligența artificială, pot să vă deseneze virtual viitorul zâmbet.

Dr. Teodora Kosa, medic stomatolog estetică computerizată: „Îmi doresc dinți mai lungi, mai scurți, mai albi – împreună stabilim cum va arăta zâmbetul final. Folosesc în soft toate imaginile – computer tomograf, scanare intraorală, înregistrarea mișcărilor mandibulare. Avem aparate care ne înregistrează felul în care se fac mișcările mandibulare. Cu aceste date, se creează un model virtual al pacientului. Facem dinții cu 1 mm mai lungi și vedem mișcările mandibulei. Să vedem dacă ne lovim dinții de pe cealaltă arcadă”.

Această planificare virtuală se face înaintea tratamentelor medicale.

Dr. Anca Rusu, medic stomatolog chirurgie dento-alveolară: „Făcând design-ul viitorilor dinți putem comunica cu pacientul și, ce este important, va vedea la ce rezultat vom ajunge. Se poate folosi în cazul pacienților care au toți dinții, dar vor îmbunătățire estetică prin realizarea fațetelor dentare – facem corelația între anatomia feței și liniile zâmbetului”.

Aceeași planificare virtuală se face și când vă lipsesc dinți.

Dr. Anca Rusu, medic stomatolog chirurgie dento-alveolară: „Se folosește și în cazul restaurărilor mai complexe cu dinți cu implanturi sau restaurări doar pe implant. Când alegem viitoarea formă a arcadei, ne gândim la fața pacienților”.

Softul are o bibliotecă virtuală realizată pe baza modelelor de dinți naturali. Cu ajutorul inteligenței artificiale, puteți alege împreună cu medicul ceea ce vă imaginați a fi... dinți perfecți. Apoi varianta aleasă se printează 3D și veți proba o simulare a viitoarei lucrări dentare.

