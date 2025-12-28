Erdogan: Cutremurul devastator din 2023 a costat Turcia aproximativ 150 de miliarde de dolari

Stiri externe
28-12-2025 | 10:46
cutremur turcia
Getty

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a estimat sâmbătă costul cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de morţi în ţară, la aproximativ 150 de miliarde de dolari, echivalentul a 13% din PIB-ul naţional, scrie EFE. 

autor
Vlad Dobrea

Cele două cutremure consecutive, cu magnitudinea de 7,7 şi 7,6, au afectat o suprafaţă de 110.000 de kilometri pătraţi, cu 14 milioane de locuitori în 11 provincii, provocând "un cost de 150 de miliarde de dolari", a declarat preşedintele turc în timpul unui discurs public în Antakya, oraşul cel mai afectat de cutremur.

O estimare oficială făcută în martie 2023 a estimat costul cutremurului la 100 de miliarde de euro (107 miliarde de dolari).

În timpul discursului său din Antakya, transmis în direct la televiziunea publică TRT şi urmat de o ceremonie de înmânare a cheilor unor noi apartamente, Erdogan a anunţat că 455.000 de locuinţe au fost deja reconstruite pentru cei afectaţi de cutremur.

La o lună după seism, guvernul turc a anunţat demolarea sau îndepărtarea a 582.000 de locuinţe distruse sau grav avariate.

Citește și
camioane ucraina papa leon
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai bombardate din Ucraina: „O mică alinare”

Cu 213.000 de locuinţe distruse, provincia Hatay, a cărei capitală este Antakya, a fost de departe cea mai afectată zonă.

Sursa: Agerpres

Etichete: Turcia, cutremur, Recep Erdogan,

Dată publicare: 28-12-2025 10:46

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai bombardate din Ucraina: „O mică alinare”
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai bombardate din Ucraina: „O mică alinare”

Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor în zonele Ucrainei grav afectate de bombardamente, unde lipsesc electricitatea, apa și încălzirea, a declarat cardinalul Krajewski.

Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone din capitală
Stiri externe
Peste 300 de zboruri au fost întârziate sau anulate pe aeroporturile din Moscova în urma atacurilor cu drone din capitală

Peste 270 de zboruri au fost întârziate pe aeroporturile din Moscova, 42 au fost anulate, iar alte 69 au fost deviate către aerodromuri alternative din cauza restricțiilor introduse cu o zi înainte, relatează RIA Novosti, citată de publicația Meduza.

Un senator din SUA a fost criticat dur după ce a postat imagini AI în care îl bătea pe Moș Crăciun. Ce a scris în descriere
Stiri externe
Un senator din SUA a fost criticat dur după ce a postat imagini AI în care îl bătea pe Moș Crăciun. Ce a scris în descriere

Un senator al statului Indiana a stârnit revoltă în mediul online după ce a postat, chiar în ziua de Crăciun, imagini generate de inteligența artificială în care apărea snopindu-l în bătaie pe Moș Crăciun în fața unei mulțimi care îl aclama.

Recomandări
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

CCR se pronunță duminică asupra legii pensiilor magistraților, contestată de ÎCCJ și avizată negativ de CSM
Stiri actuale
CCR se pronunță duminică asupra legii pensiilor magistraților, contestată de ÎCCJ și avizată negativ de CSM

Curtea Constituţională a României este aşteptată să se pronunţe duminică asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28