Senzația din capul pieptului care poate ascunde epilepsie. Medicii ne spun care sunt semnele la care trebuie să fim atenți

Doctor de bine
04-12-2025 | 08:11
Epilepsia focală de lob temporal este cea mai frecventă formă de epilepsie. Simptomele sunt subtile la început și, uneori, ciudate. Gusturi ciudate, mirosuri ciudate, deja vu.

Andreea Groza

Ce înseamnă simptome subtile pentru cei nediagnosticați?

Irina Oane: „O criză de epilepsie focală poate avea drept simptom un gust ciudat pe care îl simte, fără să mănânce.
Sau un miros ciudat sau o vedenie. Dar cel mai frecvent apare o senzație în capul pieptului, o emoție, o frică. Toate acestea se tot repetă într-un tipar. Apar înainte de prima criză evidentă”.

De ce sunt atât de diverse simptomele în epilepsia de lob temporal?

Irina Oane: „În lobul temporal, găsim hipocampul și amigdala, au 2-3 cm aceste structuri, dar aici ajung multe informații și, în special, informație emoțională. Și informații de la organele din corp. O criză epileptică este un scurt circuit electric, un bombardament electric într-o zonă a creierului, care controlează emoțiile sau organele”.

medic orl
Greșeala pe care o fac oamenii și poate duce la pierderea auzului. Avertismentul dat de medici

Dacă nu diagnosticați boala, aceste simptome subtile înseamnă că boala e lăsată să evolueze?

Irina Oane: „Da. E demonstrat că, dacă intervenim repede cu tratament, vom putea controla aceste crize. Cu cât le lăsăm mai mult să aibă loc, cu atât orice tratament e mai dificil. Cu cât lăsăm o zonă de creier să facă crize, zona respctivă va îmbolnăvi și alte zone”.

 Pot să scap de crize?

Irina Oane: „70% dintre oameni își controlează crizele cu medicamente. Și au o viață normală. Dacă un an de zile obținem un control al crizelor, riscul ca omul cu epilepsie să mai facă crize este identic cu riscul populației generale.
Iar pentru ceilalți 30% există soluții chirurgicale. Îndepărtăm zona din creier, care produce crize”.

La Spitalul Universitar de Urgență București se desfășoară Programul național de evaluare și tratament pentru pacienții cu epilepsii farmacorezistente.

