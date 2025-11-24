Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade

Vremea
24-11-2025 | 07:21
oameni pe strada
Shutterstock

Luni se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

autor
Stirileprotv

În regiunile sudice predomină vremea frumoasă; în rest se mai adună norii, însă nu sunt anunțate precipitații. Spre seară, vântul crește în intensitate în zona montană, în Banat, Crișana și în Dobrogea, unde se vor depăși 45–50 km/h.

Cum va fi vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici se anunță o zi însorită și un vânt mai insistent în zona Dobrogei. Duminică, la Călărași au fost 7 grade, astăzi se încălzește și se ating 12 grade.

Se încălzește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Nu sunt anunțate ploi, norii vor fi rari, iar la amiază se vor înregistra cel mult 9 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina găsim înnorări, dar și perioade cu soare. Temperaturile, mai ridicate decât duminică, vor ajunge până la 10 grade la Iași.

Citește și
oameni pe strada
După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori, dar nu sunt anunțate precipitații. Temperaturile cresc ușor, dar rămân modeste pentru această perioadă.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Atmosfera va fi însorită în Banat, în rest norii vor fi numeroși, iar spre seară vântul crește în intensitate în Crișana și în Banat.

În Transilvania este posibil să se formeze ceață în primele ore, în special în depresiuni. Mai târziu, vedem și soarele printre nori, iar vântul va bate tare în zonele înalte de munte. După prânz vor fi cel mult 6 grade la Alba Iulia, Sibiu și la Sfântu Gheorghe.

Sud-vestul țării are parte de soare și vreme plăcută. Vântul se intensifică în sudul Olteniei, unde rafalele vor atinge 55 km/h, iar temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 10 grade.

Și în ținuturile sudice se anunță vreme frumoasă și temperaturi în creștere, iar vântul devine mai insistent în sudul Munteniei.

Vremea în București și la munte

În București avem vreme frumoasă, apare soarele și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 11 grade. Urmează o noapte rece cu 1 grad spre dimineață și condiții de ceață.

La munte, vremea se îmbunează. Soarele strălucește în majoritatea masivelor, însă vântul crește în intensitate. În zonele de creastă va atinge viteze de 70–80 km/h.

Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, meteo, cum va fi vremea, vremea,

Dată publicare: 24-11-2025 07:21

Articol recomandat de sport.ro
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Ce lovitură! Ungurii au „furat-o” pe handbalista care făcea furori în România
Citește și...
Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească
Stiri actuale
Lapoviţă şi ninsoare în mai multe zone din țară. Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească

Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.

După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie
Vremea
După ploi și ninsori la munte, vremea se încălzește în România. Prognoza meteo până pe 30 noiembrie

Vremea se va încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după câteva zile reci cu precipitații, mai ales ninsoare și lapoviță la munte, potrivit ANM.

Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni. Temperaturile scad drastic
Vremea
Vremea de azi, 23 noiembrie. Ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni. Temperaturile scad drastic

Duminică se răcește semnificativ în centru, în sud și pe partea estică. Temperaturile mai scad și în restul țării, iar în vest și în nord vremea devine rece pentru data din calendar și se ating doar 2…3 grade.

Vremea azi, 22 noiembrie 2025. Ploi în toată țara, ninsori la munte și temperaturi de la 3 la 21 de grade
Vremea
Vremea azi, 22 noiembrie 2025. Ploi în toată țara, ninsori la munte și temperaturi de la 3 la 21 de grade

Astăzi vremea rămâne caldă în centru, în sud și în sud-est, dar temperaturile scad accentuat în restul țării. O să plouă aproape peste tot, iar seara, la munte începe să ningă.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie
Vremea
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Temperaturi neobișnuite inclusiv la începutul lui decembrie

Temperaturile vor fi peste cele obişnuite în perioada următoare, inclusiv în prima săptămână din decembrie, după care se vor situa în jurul valorilor obişnuite, anunţă vineri, meteorologii.

Recomandări
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei
Stiri externe
Confuzie în privința planului de pace al SUA în Ucraina. Unii senatori cred că cele 28 de puncte reflectă dorința Rusiei

Donald Trump acuză Kievul că nu are niciun fel de recunoștință față de eforturile Statelor Unite de a încheia războiul.

Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți
Stiri actuale
Iarna este aproape. În unele zone ninge abundent. Salvamontiștii îi avertizează pe turiști să fie atenți

Iarna este la ușă, iar în anumite zone a dat semne clare că vrea să se și instaleze. La munte a nins puternic, iar la altitudini mari s-a depus strat de zăpadă.

Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe
Stiri actuale
Incident revoltător într-un vagon de tren. O tânără a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată de ploșnițe

Incident revoltător într-un vagon de tren, pe ruta București-Sighet. O tânără de 24 de ani a avut parte de o călătorie de coșmar, după ce a fost mușcată în cușetă de ploșnițe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Noiembrie 2025

29:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 25

44:16

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 25

22:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28