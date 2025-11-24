Vremea azi, 24 noiembrie. Se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maxime între 2 și 12 grade

Luni se încălzește ușor în cea mai mare parte a țării. Maximele se vor situa între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 12 grade în sudul Banatului, Olteniei, Munteniei și Dobrogei.

În regiunile sudice predomină vremea frumoasă; în rest se mai adună norii, însă nu sunt anunțate precipitații. Spre seară, vântul crește în intensitate în zona montană, în Banat, Crișana și în Dobrogea, unde se vor depăși 45–50 km/h.

Cum va fi vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici se anunță o zi însorită și un vânt mai insistent în zona Dobrogei. Duminică, la Călărași au fost 7 grade, astăzi se încălzește și se ating 12 grade.

Se încălzește și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Nu sunt anunțate ploi, norii vor fi rari, iar la amiază se vor înregistra cel mult 9 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina găsim înnorări, dar și perioade cu soare. Temperaturile, mai ridicate decât duminică, vor ajunge până la 10 grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori, dar nu sunt anunțate precipitații. Temperaturile cresc ușor, dar rămân modeste pentru această perioadă.

Se încălzește și în ținuturile vestice. Atmosfera va fi însorită în Banat, în rest norii vor fi numeroși, iar spre seară vântul crește în intensitate în Crișana și în Banat.

În Transilvania este posibil să se formeze ceață în primele ore, în special în depresiuni. Mai târziu, vedem și soarele printre nori, iar vântul va bate tare în zonele înalte de munte. După prânz vor fi cel mult 6 grade la Alba Iulia, Sibiu și la Sfântu Gheorghe.

Sud-vestul țării are parte de soare și vreme plăcută. Vântul se intensifică în sudul Olteniei, unde rafalele vor atinge 55 km/h, iar temperaturile cresc ușor și vor ajunge până la 10 grade.

Și în ținuturile sudice se anunță vreme frumoasă și temperaturi în creștere, iar vântul devine mai insistent în sudul Munteniei.

Vremea în București și la munte

În București avem vreme frumoasă, apare soarele și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 11 grade. Urmează o noapte rece cu 1 grad spre dimineață și condiții de ceață.

La munte, vremea se îmbunează. Soarele strălucește în majoritatea masivelor, însă vântul crește în intensitate. În zonele de creastă va atinge viteze de 70–80 km/h.

