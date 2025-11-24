Trezoreria SUA: „Nu există pericol de recesiune”, deși blocajul guvernamental a afectat economia cu 11 miliarde de dolari

24-11-2025 | 07:19
trezorerie sua

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că blocajul guvernamental de 43 de zile a generat o pierdere permanentă de 11 miliarde de dolari pentru economia SUA, însă nu vede niciun pericol de recesiune la nivel general.

Vlad Dobrea

Bessent a afirmat la NBC că unele sectoare sensibile la dobânzi, precum piaţa imobiliară, au intrat deja în recesiune tehnică, dar ”economia în ansamblu nu este în pericol de creştere negativă”. El a pus inflaţia pe seama costurilor din sectorul serviciilor, nu pe seama tarifelor comerciale impuse de preşedintele Donald Trump, şi a anticipat că scăderea preţurilor la energie va tempera creşterile de preţ în lunile următoare.

Comentariile vin pe fondul unei încetiniri vizibile în industria manufacturieră şi al frustrării consumatorilor faţă de preţurile ridicate, potrivit sondajului Universităţii Michigan. Cu toate acestea, Bessent a susţinut că administraţia ”a pregătit terenul pentru o creştere economică puternică şi neinflationistă în 2026”.

Printre schimbările menite să stimuleze veniturile reale ale populaţiei, oficialul a enumerat plafonarea impozitelor pe ore suplimentare, reducerea taxelor pe bacşişuri şi anumite excepţii la contribuţiile sociale. De asemenea, Bessent a spus că americanii vor primi ”rambursări fiscale substanţiale” în primul trimestru din 2026, în urma noilor modificări de taxe.

Directorul Consiliului Economic Naţional, Kevin Hassett, a susţinut la Fox News că 2026 va fi ”un an excepţional”, deşi a avertizat că ultimul trimestru al acestui an va înregistra o ”poticnire” din cauza blocajului guvernamental. El estimează o creştere modestă, între 1,5% şi 2%, înainte ca economia să accelereze din nou.

belgia greva
Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă generală. Trenuri și zboruri anulate, creșe închise. „Un dezastru social”

Pe lângă eliminarea tarifulor pentru anumite importuri alimentare, precum cafea şi banane, administraţia Trump pregăteşte o nouă iniţiativă pentru reducerea costurilor din sănătate, fără a oferi încă detalii.

Blocajul guvernamental, cel mai lung din istoria SUA, s-a încheiat miercuri, după promulgarea unei legi care asigură finanţarea până la 30 ianuarie, dar pune bazele unei posibile confruntări politice între republicani şi democraţi la începutul anului viitor.

Bessent a spus că republicanii ar trebui să elimine imediat blocaj parlamentar dacă democraţii provoacă un nou blocaj, dar a evitat să comenteze dacă există suficiente voturi pentru o astfel de mişcare.

În paralel, oficialii administraţiei au subliniat că o serie de acorduri comerciale noi şi deschiderea unor fabrici vor sprijini suplimentar economia în 2026.

Sursa: Pro TV

Trenuri oprite, zboruri anulate și creșe închise: Belgia se pregătește pentru trei zile de grevă. Sindicatele critică reformele guvernului De Wever, considerate un „dezastru social” în efortul de redresare a finanțelor publice.

