Psihiatru pediatric: „Un copil cu dureri de burtă sau de cap, dar fără cauze organice, poate suferi de anxietate”

Doctor de bine
12-11-2025 | 07:55
copii agresati
Pro TV

Dificultățile școlare, însoțite și de simptome fizice, pot însemna anxietate.

autor
Andreea Groza

30 % din durerile de burtică în cazul copiilor și adolescenților nu au cauze interne. Se numesc somatizări. Copilul simte real durerea, dar durerea e dată de suferința emoțională.

De obicei, aceste dureri sunt însoțite de dificultăți școlare. Trebuie investigate motivele.

Indiferent de rezultatele şcolare ale copilului, părinții au două obiective acasă.

Mariana Demeter psiholog clinician: ”Alocăm atenţie, alocăm timp de calitate copilului, suntem interesați cum a fost la școală. Mulți copii sunt introvertiți și nu vor vorbi, părinții să le fie alături ca să devină cât mai deschiși emoțional. Este aliatul tău. Copilul simte un sprijin în familie, acolo va primi tot timpul validare, indiferent de rezultatele școlare!

Dificultățile şcolare nu însemnă că adolescentul ori copilul nu au interes ori nu pot. Medicii ne spun că odată ce constatăm dificultăți școlare de orice tip, să investigăm cauza. Amână tot ce înseamnă pregătire pentru scoală, găsesc scuze pentru orice. Și au diverse dureri - de cap, de burtică. De cele mai multe ori, așa vorbesc despre anxietate.

Anca Rusu medic specialist psihiatie pediatrică: ”Întotdeauna trebuie să ne gândim când un copil nu are rezultate la învăţătura atât poate el. Părinţii să aducă copilul la un consult simplu, de multe ori sunt cazuri lejere și gestionabile. Sunt cazuri în care un copil nu are nimic și pe raportul medical va scrie control medical de rutină. Nu e obligatoriu să ai diagnostic de psihiatrie doar că ai fost la psihiatru”.

Citește și
pastile
Medicamentele pentru slăbit care au revoluționat industria alimentară. Taie pofta de mâncare și reduc riscul de boli cardiace

Medicul psihiatru îi măsoară copilul coeficientul de inteligență. Dar de ce mai mule ori dificultăţile școlate însoţite și de aşa numitele somatizări arată anxietate. Somatizările înseamnă dureri de burtă, dureri de cap sau orice durere fizică, care nu are cauze organice:

Anca Rusu medic specialist psihiatie pediatrică: ”Sunt reale și se simt dureri de burtă, dureri de cap și orice alte dureri în corp și nu dau randament scoală, dar pot avea un coeficient de inteligență foarte bun”.

Anxietatea se tratează și la vârstă mică cu ajutorul medicului psihiatru și a psihologului.

Sursa: Pro TV

Etichete: copii, doctor de bine, anxietate,

Dată publicare: 12-11-2025 07:55

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Medicamentele pentru slăbit care au revoluționat industria alimentară. Taie pofta de mâncare și reduc riscul de boli cardiace
Doctor de bine
Medicamentele pentru slăbit care au revoluționat industria alimentară. Taie pofta de mâncare și reduc riscul de boli cardiace

Medicamentele destinate scăderii în greutate elimină poftele alimentare. Vă uitați la o prăjitură fără prea mare interes. Și, dacă începeți să mâncați, nu reusiți să treceți de primele 2 lingurițe.

Legătura dintre tiroidă și kilogramele în plus. Hormonul TSH crește odată cu greutatea corporală. Explicațiile medicilor
Doctor de bine
Legătura dintre tiroidă și kilogramele în plus. Hormonul TSH crește odată cu greutatea corporală. Explicațiile medicilor

Tiroida suferă vizibil dacă apar kilograme în plus. Aceasta este demonstrația că nu ne îngrășăm din cauza glandei.

Cum controlăm senzațiile de foame și sațietate. Alimentele care asigură aportul necesar de fibre
Doctor de bine
Cum controlăm senzațiile de foame și sațietate. Alimentele care asigură aportul necesar de fibre

Mazărea și fasolea au cel mai mare număr de fibre la 100 de grame. Odată ajunse în intestin, fibrele se întâlnesc cu bacteriile.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28