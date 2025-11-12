Psihiatru pediatric: „Un copil cu dureri de burtă sau de cap, dar fără cauze organice, poate suferi de anxietate”

30 % din durerile de burtică în cazul copiilor și adolescenților nu au cauze interne. Se numesc somatizări. Copilul simte real durerea, dar durerea e dată de suferința emoțională.

De obicei, aceste dureri sunt însoțite de dificultăți școlare. Trebuie investigate motivele.

Indiferent de rezultatele şcolare ale copilului, părinții au două obiective acasă.



Mariana Demeter psiholog clinician: ”Alocăm atenţie, alocăm timp de calitate copilului, suntem interesați cum a fost la școală. Mulți copii sunt introvertiți și nu vor vorbi, părinții să le fie alături ca să devină cât mai deschiși emoțional. Este aliatul tău. Copilul simte un sprijin în familie, acolo va primi tot timpul validare, indiferent de rezultatele școlare!

Dificultățile şcolare nu însemnă că adolescentul ori copilul nu au interes ori nu pot. Medicii ne spun că odată ce constatăm dificultăți școlare de orice tip, să investigăm cauza. Amână tot ce înseamnă pregătire pentru scoală, găsesc scuze pentru orice. Și au diverse dureri - de cap, de burtică. De cele mai multe ori, așa vorbesc despre anxietate.



Anca Rusu medic specialist psihiatie pediatrică: ”Întotdeauna trebuie să ne gândim când un copil nu are rezultate la învăţătura atât poate el. Părinţii să aducă copilul la un consult simplu, de multe ori sunt cazuri lejere și gestionabile. Sunt cazuri în care un copil nu are nimic și pe raportul medical va scrie control medical de rutină. Nu e obligatoriu să ai diagnostic de psihiatrie doar că ai fost la psihiatru”.

Medicul psihiatru îi măsoară copilul coeficientul de inteligență. Dar de ce mai mule ori dificultăţile școlate însoţite și de aşa numitele somatizări arată anxietate. Somatizările înseamnă dureri de burtă, dureri de cap sau orice durere fizică, care nu are cauze organice:

Anca Rusu medic specialist psihiatie pediatrică: ”Sunt reale și se simt dureri de burtă, dureri de cap și orice alte dureri în corp și nu dau randament scoală, dar pot avea un coeficient de inteligență foarte bun”.

Anxietatea se tratează și la vârstă mică cu ajutorul medicului psihiatru și a psihologului.



