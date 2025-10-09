Poluarea fonică afectează auzul chiar și la tineri. De câte ore de liniște avem nevoie după o noapte în club

Poluarea fonică din marile orașe poate să scadă auzul chiar la vârste tinere. Creierul se adaptează și nu ne dăm repede seama. Ne explică ce arată deficiențele auditive, audiologul Ionuț Ștefănescu.

Ce înseamnă poluare fonică în funcție de vârstă?

Ionuț Ștefănescu: Poluarea fonică afectează grav celulele ciliate din urechea internă. Le distruge numeric, se pierde auzul. Aceste celule sunt esențiale pentru procesarea sunetelor. Dacă stăm 11 ore în trafic, fără căști de protecție, auzul e afectat. 20% din persoanele expuse poluării fonice vor fi afectate. Copiii sunt mai afectați, așa ne spun studiile. Și mai sunt evenimentele înalt stresante sonor, de exemplu în club.

După o noapte în club, cum mă ajut?

Ionuț Ștefănescu: După o noapte în club, unde zgomotul depășește 90 de decibeli, sunt recomandate 10 ore de liniște.

Cum se manifestă pierderea auditivă?

Ionuț Ștefănescu: Dau televizorul mai tare, nu înțeleg dacă cineva vorbește în spate. Nu mai înțeleg când oamenii vorbesc, deși aud. Poate fi confuzant pentru că ne pierdem auzul, dar creierul se adaptează și nu ne dăm seama. În plus, auzim zgomotele. Detaliile de frecvență nu mai sunt percepute foarte fin. E ca și cum am pune pe piele vârful unui ac și degetul. Dacă îmi pierd capacitatea auditivă, nu mai simt vârful acului. Cum traducem asta - omul aude, dar nu mai înțelege în detaliu sau vorbim cu o altă persoană, nu înțelegem bine și ne enervăm rapid, pentru că apare frustrarea.

Cum ne dăm seama obiectiv că nu mai avem o capacite auditivă bună?

Ionuț Ștefănescu: Obiectiv, auzul se testează prin audiogramă. E un test simplu, nedureros, în care ascultați toate frecvențele.

Dacă certifică diminuarea auzului?

Ionuț Ștefănescu: Singurul tratament este aparatul auditiv. Dar avem două urechi, deci avem nevoie de două aparate, astfel încât creierul să perceapă informațiile corect. Acum sunt extrem de mici sau se pot pune în rama unui ochelar. Integrează tehnologie de top. Se conectează la telefon și se adaptează automat. Când mergem în restaurant sau în club ori în alte locuri cu zgomote în toate direcțiile, aparatul se adaptează încât auzim perfect conversația. Iar dacă am două aparate, îmi dau seama dacă zgomotul e din față sau din spate sau oriunde ar fi. Mă adaptez perfect la mediu, ceea ce este extrem de important când sunt pe stradă de exemplu. Din păcate, aparatele audivite sunt asociate cu o dificultate psihologică. Și în toată Europa, de când debutează pierderea auditivă până la tratament durează între 5 și 7 ani.

