"În data de 24 septembrie, (...) în cadrul unei societăţi de fabricare a armamentului şi muniţiei din localitatea Bumbeşti-Jiu s-a produs un eveniment de muncă în care a fost implicat un salariat, având funcţia de reglor. În timpul desfăşurării activităţii, salariatul a ieşit din clădire pentru a trage un furtun către rigola clădirii, în vederea golirii vasului de precipitare cu apă, cu care acesta fusese spălat. Furtunul se afla între clădire şi blindajul exterior. În momentul în care salariatul a apucat furtunul, s-a produs o explozie, în urma căreia acesta a fost rănit. Salariatul a fost transportat cu autosanitara societăţii la Spitalul Orăşenesc Bumbeşti-Jiu, fiind ulterior direcţionat către Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate", a transmis ITM Gorj într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

La faţa locului s-au deplasat doi inspectori de muncă, cu atribuţii de control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea verificării cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Evenimentul a fost comunicat Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, urmând să fie cercetat de către o comisie desemnată de angajator, conform prevederilor legale în vigoare, iar dosarul de cercetare va fi avizat de către instituţie, în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

De asemenea, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Gorj s-au deplasat la faţa locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta, efectuarea cercetării şi dispunerea de măsuri legale, sub supravegherea unităţii de parchet competente.