Reprezentanţii elevilor susţin că nu au fost consultaţi în procesul legislativ, potrivit Agerpres.

"Dorim ca efortul legislativ să fie redirecţionat către măsurile care pot face şcoala mai sigură, mai echitabilă şi mai accesibilă", au transmis reprezentanţii Consiliului Naţional al Elevilor într-o postare pe Facebook.

Reprezentanţii elevilor consideră că introducerea uniformei obligatorii nu ar contribui la reducerea inechităţilor sau a fenomenului de bullying.

"Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se opreşte dacă purtăm aceeaşi cămaşă, iar apartenenţa nu se coase pe rever", se arată în mesajul organizaţiei.

Potrivit Consiliului Naţional al Elevilor, proiectul a fost adoptat de Senat la 21 septembrie, în ciuda opoziţiei exprimate public de reprezentanţii elevilor încă de la depunerea iniţiativei. Aceştia afirmă că nu au fost invitaţi la dezbateri şi nu au fost consultaţi cu privire la prevederile proiectului.

"Pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul privind uniforma şcolară obligatorie, deşi Consiliul Elevilor s-a opus public încă de la depunerea lui. Nu am fost invitaţi la dezbateri, nu am fost consultaţi, dar se aşteaptă să ne conformăm. Ni se pregătesc haine pe măsură, fără să fim întrebaţi. Se pare că, pentru decidenţi, vocea elevilor contează mai puţin decât felul în care arată", au mai susţinut reprezentanţii elevilor pe Facebook.

Proiectul urmează să fie dezbătut şi votat în Camera Deputaţilor, for decizional.

În semn de protest, Consiliul Naţional al Elevilor îi îndeamnă pe elevi să participe luni, 28 septembrie, la o acţiune în care să poarte haine negre la şcoală. Organizatorii precizează că participarea este voluntară, iar elevii sunt încurajaţi să folosească haine pe care le au deja şi să participe la cursuri fără întreruperea acestora.

"Una e să transmitem un mesaj împreună, de bunăvoie, şi alta e să ni se impună cum să ne îmbrăcăm", au transmis reprezentanţii elevilor.