(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

Andreea Groza: În ultimii ani sunt mult mai multe cancere de sân diagnosticate decât în anii precedenți.

Dr. Joseph Varga: Da, sunt mult mai multe cancere de sân diagnosticate în ultimii ani. Sunt diagnosticate pentru că femeile informate își fac regulat controale imagistice. Vestea bună este că, în ultimii ani, a scăzut mortalitatea din cauza cancerului de sân.

Andreea Groza: Diagnosticat în primele stadii, vorbim despre vindecare.

Dr. Joseph Varga: Da, despre vindecare. Vindecare înseamnă redarea organismului la starea de dinainte de cancer, ceea ce este un obiectiv imens. Și ar trebui comunicat pe toate căile, inclusiv de femeile care trec prin boală. De cele mai multe ori, trecerea printr-un cancer de sân incipient, diagnosticat și vindecat, este comunicată doar familiei restrânse. Dar dacă vorbim de o boală avansată, atunci află toată lumea. Iar în mentalul colectiv e asociată ideea - cancer de sân egal cancer avansat.

Andreea Groza: Ce putem să facem, conștiente de faptul că vorbim despre un organ cu risc oncologic.

Dr. Joseph Varga: Să mergem la o ecografie de sân, în lipsa simptomelor, an de an. Iar de la 40 de ani se face și mamografie și aceasta se coroborează cu ecografia.

Andreea Groza: Mamografia e periculoasă, cred unele femei, dacă este făcută repetat.

Dr. Joseph Varga: Mamografia, așa cum se face în prezent, folosește radiații, dar dozele sunt extrem de mici. Nu apar cancere radio-induse de mamografie.

Andreea Groza: Mergem la ecografie an de an, de la 40 de ani și la mamografie, medicul radiolog descoperă o formațiune suspectă și face biopsie. Care sunt următorii pași?

Dr. Joseph Varga: Biopsia oferă diagnosticul de certitudine. Dacă biopsia, care nu este periculoasă, arată cancer, se mai fac teste de imunohistochimie, care vor caracteriza bine tipul de cancer. Și ne dau nouă indicații de tratament. Cancerul de sân nu e o singură boală, ci vorbim de foarte multe boli. Apoi medicul oncolog vede extensia bolii. Oncologul va conduce tratamentul și va trimite pacienta la chirurgie sau la radioterapie. În stadiile incipiente, operația e foarte mică, așadar nu se pierde sânul. După tratamentul complet, veți ține legătura cu oncologul tot timpul, pentru supraveghere proactivă.

