Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală

Doctor de bine
30-11-2025 | 10:25
auz
Shutterstock

Avem hipertensiune și nu știm. Așa cum suferă inima sau rinichii, suferă și periferia. Ce poate însemna periferie? De exemplu, scăderea de auz poate arăta hipertensiune netratată. Același lucru îl pot arăta sângerările nazale.  

autor
Andreea Groza

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Apropo de sângerări din nas, mulți află că sunt hipertensivi după ce au sângerat din nas. Când îi iei tensiunea, omul are 20. Omul nu știa, deci oglinda în periferie a unei boli de sistem”.

Sângerarea nazală spontană, care se repetă, arată frecvent hipertensiune.

Agitație, stres ori oboseală cronică. Așa poate scădea brusc auzul pe o singură ureche. Este tot manifestarea hipertensiunii în periferie. Hipertensiunea afectează tot organismul. În jurul nervilor, cu ajutorul cărora auzim, dar și în jurul nervilor care participă la echilibru, găsim cele mai mici vase.

În urechea internă, celule specializate transmit informații creierului. Crește tensiunea arterială, transmiterea informațiilor către creier se strică. Așa apare scăderea de auz pe o singură ureche.

Citește și
urechea interna
De ce problemele de auz la o singură ureche sunt urgență medicală. Legătura cu hipertensiunea

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: „Organele pereche trebuie căutate când apar probleme bruște pe o parte. Când apare un episod de creștere a tensiunii la nivel intracranian, care e oglinda creșterii tensiunii la nivel sistemic, această transmitere este alterată pentru că la nivelul terminației nervoase apare o suferință. Suferința apare prin tensiune mare sau prin ischemie, prin scăderea bruscă a tensiunii. Toate variațiile de tensiune la nivel de terminație nervoasă și la nivel de circulație cerebrală, care e o circulație fină, nu este pe vase mari, ci pe vase subțiri – foarte sensibile. Modificările de tensiune duc la probleme de auz”.

Crește tensiunea intracraniană, poate să spargă micro-vasele de lângă nerv. Spargerea vaselor duce la suferința nervului. Suferința nervului duce la amețeală ori la scăderea auzului unilateral.

Urechile sunt organe pereche. Când aveți simptome într-o singură ureche, vorbim despre o urgență medicală. De exemplu, un nerv, de care depinde auzul și care a suferit, poate fi revitalizat doar cu tratament rapid, la spital, ne spun medicii.

Femeia din Timișoara care și-a înjunghiat fetița de 10 ani era în evidențele medicilor psihiatri. Copila a fost operată

Sursa: Pro TV

Etichete: hipertensiune, doctor de bine, sanatate, auz,

Dată publicare: 30-11-2025 10:25

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Gigi Becali, rănit unde îl doare mai tare! Capitolul la care doar o echipă este mai slabă decât FCSB
Citește și...
Billy Joel şi-a anulat concertele după ce a fost diagnosticat cu hidrocefalie
Stiri Mondene
Billy Joel şi-a anulat concertele după ce a fost diagnosticat cu hidrocefalie

Cântăreţul american Billy Joel a anunţat vineri anularea unei serii de concerte din Statele Unite, Canada şi Regatul Unit din cauza hidrocefaliei care îi provoacă probleme de vedere şi auz, transmite AFP.

De ce problemele de auz la o singură ureche sunt urgență medicală. Legătura cu hipertensiunea
Doctor de bine
De ce problemele de auz la o singură ureche sunt urgență medicală. Legătura cu hipertensiunea

Urechile sunt organe pereche. Când aveți simptome într-o singură ureche, trebuie să mergeți de urgență la medic. De exemplu un nerv, de care depinde auzul și care a suferit, poate fi revitalizat cu tratament rapid.

Descinderi la un mall din București. Mai multe persoane cu deficiențe de auz și vorbire au fost exploatate ani de zile
Stiri actuale
Descinderi la un mall din București. Mai multe persoane cu deficiențe de auz și vorbire au fost exploatate ani de zile

Autoritățile au descins în forță într-un mall din capitală. Au fost vizați liderii unei grupări care de 6 ani exploatează prin muncă silnică persoane cu deficiențe de auz și de vorbire.

Recomandări
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA
Stiri externe
Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

Delegația ucraineană discută duminică, cu reprezentații administrației Trump, ultimele detalii ale planului comun de pace.

30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni

Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.

Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare
Stiri externe
Incidentul care a dus la update-ul masiv al avioanelor Airbus A320. Peste 6.000 de nave au avut nevoie de actualizare

Zborurile au revenit la normal, la o zi după ce compania Airbus a anunțat că multe dintre avioanele sale vor rămâne o vreme la sol, pentru o actualizare de software.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 12

21:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Noiembrie 2025

30:17

Alt Text!
Superspeed
S9E29

21:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28