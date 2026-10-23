Am devenit cu toții nou-născuți și e nevoie să consumăm alimentele pasate, mărunțite, gata mestecate? Am ajuns să bem totul cu paiul, din comoditate sau de dragul biberonului? Cheltuim o grămadă de bani pe storcătoare performante, uitând că avem dinți și măsele proiectate să mărunțească mâncarea și că doar atunci când mestecăm simțim că ne săturăm!

Ce se întâmplă când consumăm mâncarea în stare lichidă, din pahare frumos colorate? Ne sabotăm percepția despre actul alimentar. E ca și cum am fi hrăniți cu un extract de nutrienți pus în perfuzie. Simțurile noastre nu ne mai ajută în evaluarea cantității și calității mâncării, înghițim automat tot biberonul. Când mâncarea este pasată și gata mestecată, se scurtează timpul de digestie și absorbție, iar caloriile sunt asimilate mai rapid și în număr mai mare.

Alegem smoothie-uri de fructe și legume pentru că par mai trendy decât banala supă sau ciorbă, dar ignorăm faptul că un pahar de suc natural înseamnă doar apă și fructoză, care se transformă în colăcei de grăsime pe abdomen, exact ca și berea. De ce preferă tinerii produsele fast-food? Pentru că sunt ușor de mestecat. Nu gustul este principalul motiv, ci consistența. De ce luăm din raft o sticlă cu suc fresh în loc de un recipient cu supă? Pentru că se poate bea rapid, în loc să fie mâncată cu lingura.

Acest tip de comoditate ne costă și silueta și sănătatea. Ni se pare că economisim timp la preparat și mestecat, însă ne bombardăm ficatul cu lichide care se vor alternative de mâncare sănătoasă. Rezultatul este o confuzie majoră la nivel de percepție: creierul nostru consideră orice lichid ca fiind apă, nu știe să numere caloriile venite din lichide. Adică nici nu mâncăm cum trebuie și ne mai și îngrășăm!

Bebelușii și persoanele în vârstă mănâncă totul pasat pentru că nu au dinți. Noi, adulții, avem dinți, dar ne e lene să-i folosim. Și, în loc să ținem cu sănătatea noastră și să consumăm produsele cât mai puțin procesate, cât mai aproape de forma lor naturală, dure și greu de mestecat, dăm în mintea copiilor și stăm cu biberonul în mână. Ca să mănânci trei portocale ai nevoie de zece minute și obosești mestecând, pe când un pahar de fresh îl bei în trei secunde și nu te-ai săturat.

Filozofia budistă spune să mesteci până și apa. Eu aș spune să renunțăm la pai și să ne întoarcem la lingură. Iar dacă mestecăm fiecare înghițitură nu de 30 de ori, cât scrie la carte, dar măcar de zece ori, atunci suntem în siguranță. Nu tăiați din timpul alocat mesei, nu dați pe gât lichide care se vor hrănitoare. Ființa noastră rudimentară are nevoie de 15 minute ca să știe că a mâncat și s-a săturat. Lingura e mai sigură decât paiul când vine vorba de lăcomie și, unde mai pui, nici la volan, nici în canapea și nici pe stradă nu poți să mănânci cu lingura.