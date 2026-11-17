Cea mai importantă grupă de alimente la care face referire cuvântul „integral” sunt cerealele. Grăunțele de cereale, adică grâu, secară, ovăz, orez sau porumb, au un miez moale, reprezentat de amidon și proteine, și un înveliș rigid, format din fibre.

Prin măcinare, boabele sunt transformate în făină, iar gradul de extracție al tărâțelor determină culoarea și compoziția produsului final. Odată cu măcinarea se decide dacă și cât anume din învelișul bobului, adică tărâțele, va fi păstrat în produsul finit, adică făină.

Obținem făină integrală la un grad de extracție de 100%: dintr-un kilogram de cereale se obține 1 kg de făină cu 70-75% amidon, 10-12% proteine vegetale, adică gluten, și 8-10% fibre. Făina albă are un indice de extracție de 75%, deci la măcinat se elimină cea mai mare parte din tărâțe. Există și făină rafinată, cu indice de extracție de 67%, folosită pentru prăjituri și produse de patiserie, mai bogată în gluten și lipsită complet de fibre.

Ce interes prezintă produsele integrale, fie că e vorba de pâine, paste făinoase, orez, biscuiți sau cereale de mic dejun? Argumentul principal este prezența fibrelor, nutrienți ce nu pot fi digerați de corpul uman, dar care au rol mecanic: stimulează tranzitul intestinal, previn constipația și cancerul de colon. În cereale avem majoritar fibre insolubile, dar și fibre solubile, cu efect benefic asupra nivelului glicemiei și colesterolului din sânge – reduc absorbția de zahăr și grăsime din intestin.

Pe lângă fibre, în tărâțele din cereale există minerale și vitamine din grupul B, fapt ce ar putea spori valoarea nutritivă a produselor integrale. Din păcate, acești micronutrienți sunt legați de oxalați și fitați, niște compuși prezenți în cereale care le blochează absorbția și utilizarea lor.

Un aport prea mare de fibre insolubile (peste 8 g/zi) poate avea efect negativ, de iritare a mucoasei intestinale, cu inflamație și risc de blocaj intestinal la cei sensibili. Și copiii prezintă contraindicații pentru un aport crescut de fibre provenite din cereale: intestinul lor este incomplet dezvoltat, iar acțiunea agresivă a fibrelor insolubile poate duce la apariția de tulburări digestive și intoleranțe alimentare.

Cu alte cuvinte, produsele integrale reprezintă o alternativă sănătoasă, ce trebuie să facă parte dintr-o dietă echilibrată, însă a consuma exclusiv produse integrale poate fi mai degrabă un dezavantaj. Moderația și diversitatea sunt cheia sănătății, iar pâinea integrală este delicioasă cu anumite preparate culinare, în timp ce făina albă rafinată este obligatorie atunci când vorbim despre prăjituri fine și blaturi pufoase.