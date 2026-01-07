Mulți români fac cancer de piele pentru că ”așa au auzit ei”, să nu meargă la doctor. Boala incipientă este 100% vindecabilă

Doctor de bine
07-01-2026 | 07:39
cancer de piele
Shutterstock

Nu e cald, dar peste tot sunt ultraviolete. Vorbim despre raze invizibile, altele decât cele care încălzesc. Pielea expusă tot timpul este afectată. Mai ales cea de pe față și urechi.

autor
Andreea Groza

Partea superioară a mânilor, fața, urechile, scalpul. Pielea din aceste zone preia tot timpul anului raze ultraviolete. Cei mai mulți oameni își protejează pielea cu ajutorul cremelor de fotoprotecție doar vara.

Dar raze ultraviolete există tot timpul anului. Acestea pot distruge, prin acumulare, informația pe care o conține nucleul celulelor. Așa rezultă așa numitele carcinoame. Sunt cele mai frecvente cancere, pe care le fac oamenii. Sunt vindecabile 100%, cu o condiție.

Dr. Mihaela Leventer, medic primar dermatolog: ”Sunt controale care se fac anual la o persoană sănătoasă, iar medicul face un inventar al leziunilor benigne sau al celor suspecte. În cazul în care vi se propune o biopsie, trebuie să știți că dermatologul face această analiză nu numai în cancere, ci pentru a se ajuta în stabilirea unui diagnostic precis, laboratorul ne dă un diagnostic precis”.

Carcinoamele sunt roz, ca niște răni, care nu se vindecă ușor, cresc în dimensiune, apar mai ales pe zone care au fost expuse mult la soare- fața, scalpul mâinile sunt frecvent afectate.

Dacă o leziune care apare pe piele, nu dispare în două săptămâni, mergeți la medicul dermatolog. Aceste leziuni pot arăta banal, seamănă inclusiv cu acneea. Caracteristica lor este că nu mai trec. Nu se mai vindecă.

”Avem mulți pacienți care vin în stadii avansate pentru că ignoră problema, au auzit că dacă te biopsezi faci cancer”

Înaintea intervenției chirurgicale, se face biopsia leziunii. Aceasta ca medicul să aibă diagnosticul precis. Biopsia nu înseamnă că tumora va pleca, mai departe, în circulație. Nu înseamnă un pericol suplimentar. Ci doar aduce informații despre celulele prezente în leziune.

Dr. Tiberiu Tebeica, medic primar anatomie patologică: ”Am întâlnit frecvent această afirmatie, care nu este dublată de nici un studio serios, că dacă ciupești dintr o tumoră, gata, lucrurile s-au înrăutățit. Din păcate, avem mulți pacienți care în continuare vin în stadii avansate pentru că ignoară problema, ba ca le e teamă de biopsie, ba că au auzit că dacă te biospiezi faci cancer. Cel mai mare progres pe care l-a făcut medicina e posibilitatea de a face o prevenție și de a detecta și de a scăpa pacientul de o tumoră în stadiul inițial, când ea nu are nicio putere”.

În primele luni din an, mergeți la medicul dermatolog să vadă toată suprafața pielii dvs. Chiar dacă aveți impresia că pielea e perfectă.

Modalități digitale prin care ne putem verifica rapid alunițele. Primul dispozitiv de acest tip asistat de AI în România

Sursa: Pro TV

cancer de piele, dermatolog, vindecare, preventie, biopsie,

Dată publicare: 07-01-2026 07:39

