Melanom. Ce este, tipuri, cum poate fi identificat

Este și cel mai comun cancer la tineri. Principalul factor de risc pentru această afecțiune este expunerea prelungită la soare sau la dispozitivele de bronzare artificială. Potrivit European Cancer Information System (ECIS), melanomul reprezintă 4% dintre toate tipurile de cancer, cu excepția celor de piele non-melanom, fiind responsabil de 1,3% dintre totalitatea deceselor cauzate de bolile maligne. Descoperă în continuare mai multe despre această afecțiune, cum o poți identifica și cum o poți preveni eficient. Ce este melanomul Melanomul reprezintă o tumoră malignă (canceroasă) apărută la nivelul pielii, care se dezvoltă din melanocite, acele celule răspunzătoare de producția pigmentului pielii (melanină), explică Mayo Clinic. Citește și Medicii testează primele vaccinuri împotriva cancerului, la Londra. „O speranță reală că acestea vor fi schimbarea” Reacția băncii când a sesizat câți bani are un român în cont: „dacă în două zile nu demonstrezi de unde ai banii, îi trimitem înapoi” Un procent de 30% dintre melanoame se dezvoltă la nivelul unei alunițe preexistente, în timp ce restul sunt leziuni noi apărute, prezintă Cleveland Clinic. Acestea au, de regulă, culoarea maro sau negru, iar uneori, roz, violet sau roșu. Deși afecțiunea este responsabilă de doar 1% dintre toate cazurile de cancer de piele, aceasta este forma cea mai agresivă. Melanomul are o evoluție rapidă și un risc ridicat de răspândire către organele interne, fiind responsabil de majoritatea deceselor cauzate de cancerele de piele. Cauzele melanomului Melanomul apare atunci când survin modificări ale materialului genetic (ADN) în melanocite, iar aceste celule devin canceroase. Acest lucru poate fi cauzat de o combinație de factori. Principala cauză a melanomului este expunerea necontrolată și fără măsuri de protecție la radiațiile ultraviolete (UV), care sunt emise de soare sau de dispozitivele de bronzat (solar). Potrivit stop-melanom.ro, radiațiile UV sunt răspunzătoare de 90% dintre cazurile de melanom. Arsurile solare severe, repetate, în special cele din copilărie și adolescență, reprezintă un alt factor de risc important pentru apariția melanomului în cursul vieții. Riscurile sunt ridicate având în vedere subțierea stratului protector de ozon ca urmare a poluării, ceea ce face ca radiațiile UV să fie mai nocive. Astfel, leziunile apar cel mai frecvent pe zonele cutanate expuse, cum ar fi brațe, picioare, față, spate. Totuși, unele melanoame pot apărea și în zone ascunse, cum ar fi tălpile picioarelor. Alți factori de risc pentru melanom sunt: Pigmentul deschis al pielii – deși oricine poate dezvolta un melanom, sunt mai predispuse persoanele cu pielea deschisă la culoare, cu pistrui, ochi de culoare deschisă și păr blond sau roșcat natural;

Factori genetici – istoricul familial de melanom;

Sistemul imun deprimat;

Prezența unui număr mare de alunițe pe piele. Melanomul este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat la persoanele sub 30 de ani, în special cele de sex feminin. Cazuri de melanom în România Așa cum prezintă Comunitatea Asociațiilor pentru Pacienți (CASPA), medicii raportează faptul că numărul cazurilor de melanom în România a crescut alarmant în ultimii ani. Mai mult decât atât, 1 din 4 pacienți (25%) este diagnosticat cu melanom într-un stadiu avansat, ceea ce face dificil tratamentul. Potrivit statisticilor prezentate de European Cancer Information System (ECIS), în anul 2022, în țara noastră, s-au înregistrat peste 2200 de cazuri noi de melanom. Tipuri de melanom Melanomul poate fi de mai multe tipuri, arată National Cancer Institute: Melanom superficial – este cel mai comun tip, reprezentând 70% din cazuri. Este o leziune plată sau ușor denivelată, care se extinde progresiv, superficial, pe parcursul mai multor ani, înainte de a deveni invazivă în profunzimea pielii. Leziunile au diametru mai mare de 6 mm și margini asimetrice;

Melanom nodular – reprezintă 15% dintre cazurile de melanom. Este denivelat, arată ca un nodul maro sau negru, iar uneori poate avea forma unei cupole;

Melanom Lentigo – reprezintă 5% dintre cazurile de melanom. Se dezvoltă lent, pe parcursul mai multor ani, în zonele expuse la soare. De regulă, leziunea are diametrul mai mare de 3 cm și își modifică forma sau pigmentul în maro/negru atunci când devine invazivă;

Melanom lentiginos acral – este cel mai comun tip de melanom în cazul persoanelor cu pigment închis al pielii, fiind răspunzător pentru 8% din totalitatea cazurilor. Apare pe tălpi, în palme sau pe patul unghial;

Melanom amelanotic – este o formă rară de cancer de piele, în care leziunea este nepigmentată, ceea ce face dificil diagnosticul;

Melanom desmoplastic – este un tip rar de melanom, care poate fi dificil de diagnosticat și ușor de confundat cu alte afecțiuni cutanate, din cauza caracteristicilor atipice (cum ar fi lipsa pigmentului). Cum recunoști melanomul Specialiștii recomandă regula ABCDE pentru a depista la timp melanomul: A (Asimetria): O jumătate a aluniței este diferită de cealaltă, din punct de vedere al formei sau culorii; B (Borduri): Marginile aluniței sunt neregulate sau estompate; C (Culoare): Culoarea nu este omogenă. Poate avea nuanțe multiple de negru, maro, roz, roșu; D (Diametru): Leziunea este mai mare decât radiera de la capătul unui creion, peste 6 mm; E (Evoluție): În timp, alunița își modifică forma, culoarea sau dimensiunea. Prevenția melanomului Pentru a reduce riscul de a dezvolta melanom, se recomandă următoarele măsuri: Protejarea pielii de radiațiile UV: Evită expunerea excesivă la soare, mai ales în orele de vârf (10-16). Protejează-ți pielea cu articole de vestimentație potrivite și evită să te bronzezi la solar. Folosește o cremă cu factor de protecție de minim 30, cu spectru larg (UVA+UVB), rezistentă la apă și aplică din nou la fiecare 2 ore! Nu uita că radiațiile ultraviolete afectează pielea în orice anotimp, inclusiv la umbră sau în zile înnorate. De asemenea, acestea penetrează sticla;

Consultație de dermatologie de rutină: Este important să mergi anual la medicul dermatolog pentru verificarea alunițelor și evoluției acestora;

Stil de viață echilibrat: Obiceiurile de zi cu zi pot influența predispoziția de a dezvolta diferite tipuri de cancer, precum și răspunsul imun. O alimentație sănătoasă și variată, bogată în legume și fructe, poate inhiba carcinogeneza datorită aportului optim de antioxidanți. Este indicată evitarea alimentelor ultraprocesate industrial, care cresc stresul oxidativ. Menține un stil de viață activ, odihnește-te suficient, hidratează-te, ia măsuri de renunțare la fumat, limitează consumul de alcool și ține stresul sub control! Prin urmare, creșterea cazurilor de melanom este pusă pe seama expunerii tot mai prelungite la radiațiile UV. Poți preveni apariția acestei forme de cancer de piele printr-o serie de obiceiuri de îngrijire și stil de viață. Adresează-te medicului pentru investigații imediat ce observi apariția unei leziuni cutanate sau modificări ale unei alunițe preexistente.

