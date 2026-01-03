Bronzul artificial produce mutații în ADN. Riscul la cancerul de piele este semnificativ mai mare | Studiu

Stiri Sanatate
03-01-2026 | 15:43
solar
Shutterstock

Pentru prima dată, oamenii de ştiinţă arată cum solarul produce mutaţii în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obişnuite la soare.

autor
Sabrina Saghin

Bronzatul artificial este asociată cu un risc semnificativ mai mare de cancer de piele, potrivit unui nou studiu care aduce date solide atât din observaţii clinice, cât şi din analize genetice.

Noua cercetare arată că expunerea la radiaţiile ultraviolete artificiale de la solar se asociază cu o frecvenţă mai mare a melanomului şi, în acelaşi timp, cu modificări directe ale ADN-ului celulelor pielii.

Persoanele care obişnuiesc să se bronzeze artificial au un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele comparativ cu cele care nu apelează la această metodă de bronzare, potrivit datelor studiului publicat în luna decembrie, în revista Science Advances.

Studiul identifică mecanismul mutaţiilor ADN

Este pentru prima dată când cercetătorii reuşesc să identifice clar mecanismul prin care bronzatul artifical la solar produce mutaţii în ADN ce cresc predispoziţia la cancer.

Citește și
maini de batrani de pensionar
Un pensionar condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președintele Italiei

Studiul a fost realizat de o echipă de la Universitatea Northwestern din Statele Unite, coordonată de medicul dermatolog dr. Pedram Gerami. Cercetarea a pornit de la observaţia unui număr neobişnuit de mare de femei tinere care se prezentau cu melanom multiplu, inclusiv în zone ale corpului în mod normal mai puţin expuse la soare.

Dr. Pedram Gerami, care conduce şi programul de melanom din cadrul departamentului de dermatologie de la Northwestern, tratează pacienţi cu melanom de 20 de ani. De-a lungul timpului, a observat un număr neobişnuit de mare de femei sub 50 de ani cu istoric de melanoame multiple şi a bănuit că factorul comun era utilizarea paturilor de bronzat.

Cercetătorii au analizat dosarele medicale a aproximativ 3.000 de persoane care au utilizat bronzatul la solar şi le-au comparat cu cele ale unor persoane de vârstă similară care nu au folosit solarul.

Datele confirmă riscul crescut de cancer

Melanomul a fost diagnosticat la 5% dintre utilizatorii care s-au bronzat la solar, faţă de 2% în grupul de control. După ajustarea rezultatelor în funcţie de factori precum vârsta, istoricul de arsuri solare şi antecedentele familiale, riscul estimat de melanom a fost de 2,9 ori mai mare în rândul celor care au folosit bronzatul la solar.

De asemenea, melanomul a apărut mai frecvent în zone ale corpului de obicei protejate de soare, precum partea inferioară a spatelui sau fesele, ceea ce susţine legătura directă cu expunerea artificială la radiaţii ultraviolete.

Pentru a evalua impactul asupra ADN-ului, echipa a secvenţiat 182 de biopsii cutanate, folosind o tehnologie care permite analiza specifică a melanocitelor - celule rare ale pielii responsabile de formarea aluniţelor şi a melanomului.

Rezultatele au arătat că melanocitele persoanelor care au utilizat bronzatul la solar prezentau aproape de două ori mai multe mutaţii decât cele ale persoanelor care nu au folosit solarul.

Mutaţiile depăşesc efectele îmbătrânirii

Mai mult, utilizatorii cu vârste între 30 şi 40 de ani, care frecventau acest tip de bronzat, au avut un număr mai mare de mutaţii decât persoane din populaţia generală cu vârste de 70–80 de ani, potrivit autorilor studiului.

Conform Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), peste 80% dintre cele mai frecvente melanome sunt cauzate de expunerea la radiaţii ultraviolete, fie naturale, fie artificiale.

IARC clasifică bronzatul la solar în cea mai înaltă categorie de risc oncologic, alături de fumat şi expunerea la azbest. În 2022, melanomul a provocat aproape 60.000 de decese la nivel mondial.

În prezent, utilizarea paturilor de bronzat este complet interzisă în ţări precum Australia şi Brazilia, iar în alte state, inclusiv Marea Britanie şi Franţa, este interzisă pentru persoanele sub 18 ani. În Statele Unite, reglementările diferă de la un stat la altul.

Autorii studiului subliniază importanţa limitării accesului minorilor la paturile de bronzat şi recomandă persoanelor care au folosit frecvent solarul să îşi monitorizeze atent pielea şi să efectueze controale dermatologice periodice. 

Sursa: News.ro

Etichete: cancer, cancer de piele, ADN, solar, bronz,

Dată publicare: 03-01-2026 15:43

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Nepoata lui J.F. Kennedy a murit de o boală incurabilă, la 35 de ani. Ultimele cuvinte scrise ale Tatianei Schlossberg
Stiri externe
Nepoata lui J.F. Kennedy a murit de o boală incurabilă, la 35 de ani. Ultimele cuvinte scrise ale Tatianei Schlossberg

Tatiana Schlossberg, care era cea mai tânără nepoată a fostului președinte al SUA John F. Kennedy, a murit marți de cancer la vârsta de 35 de ani, a anunțat Fundația Bibliotecii JFK.

Un pensionar condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președintele Italiei
Stiri actuale
Un pensionar condamnat pentru uciderea soției bolnave de cancer a fost grațiat de președintele Italiei

Un pensionar italian a fost grațiat pentru uciderea soției sale bolnave, reaprinzând dezbaterea despre sinuciderea asistată.

Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR
Stiri Politice
Legea pensiilor private a fost adoptată în Parlament. Bolnavii de cancer nu vor încasa integral contribuția, conform CCR

Camera Deputaților a adoptat, marți, în acord cu decizia CCR, proiectul de lege al Guvernului privind plata pensiilor private.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 Laura Cosoi
Facebook / Laura Cosoi
Stiri Mondene
Laura Cosoi este din nou însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru a cincea oară. VIDEO
3 Zohran Mamdani
IMAGO
Stiri externe
Primul ordin executiv al lui Zohran Mamdani i-a înfuriat pe evrei: „antisionist și antisemit”
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28