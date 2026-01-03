Bronzul artificial produce mutații în ADN. Riscul la cancerul de piele este semnificativ mai mare | Studiu

Pentru prima dată, oamenii de ştiinţă arată cum solarul produce mutaţii în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obişnuite la soare.

Bronzatul artificial este asociată cu un risc semnificativ mai mare de cancer de piele, potrivit unui nou studiu care aduce date solide atât din observaţii clinice, cât şi din analize genetice.

Noua cercetare arată că expunerea la radiaţiile ultraviolete artificiale de la solar se asociază cu o frecvenţă mai mare a melanomului şi, în acelaşi timp, cu modificări directe ale ADN-ului celulelor pielii.

Persoanele care obişnuiesc să se bronzeze artificial au un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta cancer de piele comparativ cu cele care nu apelează la această metodă de bronzare, potrivit datelor studiului publicat în luna decembrie, în revista Science Advances.

Studiul identifică mecanismul mutaţiilor ADN

Este pentru prima dată când cercetătorii reuşesc să identifice clar mecanismul prin care bronzatul artifical la solar produce mutaţii în ADN ce cresc predispoziţia la cancer.

Studiul a fost realizat de o echipă de la Universitatea Northwestern din Statele Unite, coordonată de medicul dermatolog dr. Pedram Gerami. Cercetarea a pornit de la observaţia unui număr neobişnuit de mare de femei tinere care se prezentau cu melanom multiplu, inclusiv în zone ale corpului în mod normal mai puţin expuse la soare.

Dr. Pedram Gerami, care conduce şi programul de melanom din cadrul departamentului de dermatologie de la Northwestern, tratează pacienţi cu melanom de 20 de ani. De-a lungul timpului, a observat un număr neobişnuit de mare de femei sub 50 de ani cu istoric de melanoame multiple şi a bănuit că factorul comun era utilizarea paturilor de bronzat.

Cercetătorii au analizat dosarele medicale a aproximativ 3.000 de persoane care au utilizat bronzatul la solar şi le-au comparat cu cele ale unor persoane de vârstă similară care nu au folosit solarul.

Datele confirmă riscul crescut de cancer

Melanomul a fost diagnosticat la 5% dintre utilizatorii care s-au bronzat la solar, faţă de 2% în grupul de control. După ajustarea rezultatelor în funcţie de factori precum vârsta, istoricul de arsuri solare şi antecedentele familiale, riscul estimat de melanom a fost de 2,9 ori mai mare în rândul celor care au folosit bronzatul la solar.

De asemenea, melanomul a apărut mai frecvent în zone ale corpului de obicei protejate de soare, precum partea inferioară a spatelui sau fesele, ceea ce susţine legătura directă cu expunerea artificială la radiaţii ultraviolete.

Pentru a evalua impactul asupra ADN-ului, echipa a secvenţiat 182 de biopsii cutanate, folosind o tehnologie care permite analiza specifică a melanocitelor - celule rare ale pielii responsabile de formarea aluniţelor şi a melanomului.

Rezultatele au arătat că melanocitele persoanelor care au utilizat bronzatul la solar prezentau aproape de două ori mai multe mutaţii decât cele ale persoanelor care nu au folosit solarul.

Mutaţiile depăşesc efectele îmbătrânirii

Mai mult, utilizatorii cu vârste între 30 şi 40 de ani, care frecventau acest tip de bronzat, au avut un număr mai mare de mutaţii decât persoane din populaţia generală cu vârste de 70–80 de ani, potrivit autorilor studiului.

Conform Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), peste 80% dintre cele mai frecvente melanome sunt cauzate de expunerea la radiaţii ultraviolete, fie naturale, fie artificiale.

IARC clasifică bronzatul la solar în cea mai înaltă categorie de risc oncologic, alături de fumat şi expunerea la azbest. În 2022, melanomul a provocat aproape 60.000 de decese la nivel mondial.

În prezent, utilizarea paturilor de bronzat este complet interzisă în ţări precum Australia şi Brazilia, iar în alte state, inclusiv Marea Britanie şi Franţa, este interzisă pentru persoanele sub 18 ani. În Statele Unite, reglementările diferă de la un stat la altul.

Autorii studiului subliniază importanţa limitării accesului minorilor la paturile de bronzat şi recomandă persoanelor care au folosit frecvent solarul să îşi monitorizeze atent pielea şi să efectueze controale dermatologice periodice.

