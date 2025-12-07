Modul în care ar trebui să slăbim fără a pierde mușchi. Beneficiile analizei corporale

Ce cantitate musculară deținem? Obiectiv, aflăm prin analiză corporală, care arată ce procent de grăsime avem în organism, ce procent de mușchi și câtă apă.

autor
Andreea Groza

Dacă masa musculară este prea puțină, înseamnă că tot metabolismul e afectat. Pentru că masa musculară participă direct la arderile pe care le avem. Procentul de mușchi pe care îl are corpul e prea mic pentru că nu vă mișcați suficient. Iată ce se întâmplă în organism:

Steluța Boroghină, medic primar pediatru Fundeni:Nu se întâmplă arderile cum trebuie, adică grăsimea nu arde, grăsimea tot se înmagazinează și cresc adipocitele în volum. Pe când mișcarea îți crește rata metabolică foarte mult. Dacă ai o masă grasă mai mare, mai ales la copii, arzi mult mai puține calorii decât ai arde în mod normal. Atunci când slăbim lumea își dorește să slăbească x kilograme. Corect este să slăbești x kilogram de grăsime. Dacă își propui să slăbești 12 kilograme, undeva vreo 5 kilograme vor fi mușchi și atunci te întorci la o analiză corporală. Te întrebi oare câte kilograme de grăsime ai nevoie să slăbești și te uiți să nu pierzi prea mulți mușchi”.

Mușchii întrețin metabolismul. Un procent prea mic de mușchi înseamnă că vă îngrășați, deși nu consumați multe calorii zilnic. Aceasta deoarece mușchii consumă energie doar pentru că există. Și generează, la rândul lor, energie. De aceea, când vreți să pierdeți kilograme, tot procesul trebuie condus de medic. Aceasta fie că vorbim de un copil ori de un adult.

Anca Hâncu, medicina stilului de viață: „Talia împărțită la înălțime să fie sub 0,5. Să fie talia 60 de cm de exemplu împărțit la 170 cm, să fie mai mică de 0.5”.

Anca Hâncu, medicina stilului de viață: „Dacă nu avem proteine la masă, vom merge automat spre carbohidrați și semnalul următor- pofta de dulce. La ora 4 când, apare pofta de dulce poate fi rezultaul unui aport insuficient de proteine la masa de prânz”.

Corespondent PRO TV: „De ce atâtea calcule ca să vedem procentul real de grăsime, pe care îl deținem? Și atâtea eforturi să scăpăm de ea? Pentru că este foarte periculoasă. Grăsimea dintre organele interne se leagă direct de diabet, de boală cronică de rinichi, de ficat gras, infarct și accident vascular cerebral. Cu alte cuvinte, ne face mai mult rău decât am putea crede”.

