Virusurile hepatitice, alcoolul și ficatul gras, factori ascunși ai cancerului de ficat. Cum putem preveni boala

De asemenea, și ficatul afectat de virusurile hepatitice B și C, de asemenea, produce inflamație. În inflamație, de fapt, apar boli grave, dar putem să o prevenim.

Ficatul unui pacient de la Institutul Clinic Fundeni are în interior o tumoare. Prin arteră, care o alimentează direct, medicii introduc o substanță radioactivă, care va distruge doar formațiunea. Se face prin radiologie intervențională.

Mugur Grasu, medic primar radiologie, Institutul Clinic Fundeni: „Aste ne interesează - să intrăm în vasul, care hrănește tumoarea. Nu ne interesează să blocăm vasul, ci vasul care hrănește va fi utilizat pentru utilizarea tratamentului. vrem să facem este ca, prin acel ram, să ajungem astfel încât particule să fie depuse, așezate în tumoare ca să poată să facă tratamentul. E un fel de radioterapie internă”.

Acest tip de radioterapie țintită, direct în formațiunea tumorală, nu este încă decontat de casa de asigurări.

Tumoarea hepatică, pe care am văzut-o tratată prin radioterapie internă, a apărut secundar infecției cu virusul hepatitic B. Această infecție nu se tratează până la vindecare, în prezent.

Virusul B intră în ADN-ul celulelor din ficat. În evoluția bolii, poate apărea cancer înainte de ciroză. Inițial, virusul produce inflamație. Inflamația produce fibroză, apoi cancer.

Laura Iliescu, medicina internă, Institutul Clinic Fundeni: „Și o rană pe mână se vindecă cu cicatrice sau fără cicatrice, când se vindecă cu cicatrice, apar noduli, fibroză. Celulele respective, tot suferind acest proces de inflamație, de fibroză, o iau pe căi greșite și apare cancerul”.

Aceeași inflamație, care apare după infecția cu virusurile hepatitice B și C, este produsă și de alcool. Dar și de prea multe calorii, care determină ficatul gras.

Laura Iliescu, medicina internă, Institutul Clinic Fundeni: „Ficatul sănătos nu are cancer, nu are cum să facă, trebuie să existe o inflamație , trebuie să fie o cauză, fie că e o cauză virală, pacientul are o hepatită, fie consum de substanțe toxice, alcool, este expus la substanțe toxice. Mai nou, către cancer evoluează și ficatul gras”.

Pentru virusul hepatitic B există vaccin. Îl poate face orice adult, la orice vârstă, dacă cere acest lucru medicului de familie. Hepatita cu virus C se tratează, în prezent, până la vindecare. Pentru ficatul gras nu există medicamente. Medicii ne spun că tratament înseamnă regim alimentar corect și mișcare. Acestea devin prevenție directă împotriva cancerului de ficat.

