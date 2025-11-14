Mișcarea nu arde kilograme, ci schimbă metabolismul: secretul real al unui corp sănătos

Nu consumăm caloriile semnificativ, prin sport. Dar activitatea fizică face schimbări metabolice, care duc la pierderea grăsimii.

Slăbitul nu îl facem cu sport, ci cu furculița… sau mai bine zis cu lipsa ei! Slăbitul înseamnă mâncare puțină, iar mișcarea e un fel de bonus.

Când integrăm activitatea fizică în viața noastră de zi cu zi trebuie să avem ca obiectiv starea de bine, echilibrul și sănătatea, nu slăbitul.

Iar "activitate fizică" înseamnă orice formă de mișcare care îți place, ți se potrivește, te relaxează, te face să râzi sau măcar îți descrețește fruntea.

Pentru că numai atunci avem șansa să facem din mișcare un obicei, un stil de viață. Activitatea fizică ține corpul în funcțiune, împiedica atrofierea mușchilor și scăderea metabolismului, îndreaptă postură și îmbunătățește atitudinea. Fără mișcare suntem bătrâni, triști și supraponderali.

De ce e important exercițiul fizic în menținerea siluetei? În niciun caz pentru că arde caloriile! Cine merge pe bandă știe: 2000 pași înseamnă 100 cal.

Dacă ne-am propune să consumăm caloriile din mâncare prin mișcare, ar trebui s-o ținem într-o fugă toată ziua și tot n-ar ajunge.

Și atunci care e rolul sportului în slăbit? Unul esențial și de neînlocuit: activitatea fizică schimbă metabolismul! Mai concret mușchii care lucrează captează mai multă glucoză din sânge și nu mai e nevoie de insulină. Insulina e hormonul care face rezerve de grăsime și cu cât e mai puțină, cu atât mai bine.

Efectul benefic al sportului are impact și pe echilibrul endocrin: mișcarea scade nivelul de cortizol, un hormon legat de sinteză de acizi grași și de reacția la stres. Deci da, prin sport scade stresul și riscul de a ne îngrășa pe bază de stres.

Nicio metodă nu reușește să aibă acest efect miraculos în organism, așa că vă invit să găsiți o formă de mișcare care vă place. Nu transformați mișcarea într-un instrument de tortură și într-o armă împotriva kilogramelor. Uitați de calorii și fiți activi pentru că vă face bine, atât de bine, cel mai bine!



