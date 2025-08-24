Blues de calitate la Dărmănești. Numele grele ale genului au urcat pe scena Festivalului Blues in the Garden

Stiri Diverse
24-08-2025 | 08:57
Din inima Americii, blues-ul a ajuns la Dărmănești, în județul Bacău. Timp de trei zile, oameni veniți din toate colțurile țării dansează pe melodii interpretate inclusiv de artiști din străinătate.

Daniel Moldovan

Oamenii au venit în număr mare la Dărmănești, în județul Bacău, unde blues-ul este vedetă în aceste zile.

Nume importante ale genului, cum ar fi Kat Pearson sau Will Wilde, au urcat pe scena festivalului.

Reporter: „Obosită?

Kat Pearson: „Nu, entuziasmată. Când cânți te simți minunat. E așa de bine.”

Reporter: „Cum ți se pare în Dărmănești?

Kat Pearson: „E super, verde, frumos și voi sunteți super.

Flo Bauer: „Este incredibil să fiu aici. Suntem pentru prima dată în România. Vremea e bună, oamenii sunt buni, suntem fericiți.”

Și artiștii români s-au făcut remarcați.

Ana Patan, muziciană: „A fost foarte frumos, exact la asta mă și așteptam. Sunet foarte bun, totul foarte bine organizat.”

Mulți dintre spectatorii s-au cazat în zonă sau au venit cu cortul.

Bărbat: „Suntem veniți de ieri și plecăm duminică. Este minunat. Suntem mulți prieteni și muzica este mult peste ce ai putea să asculți aici, vreodată, oriunde.”

Băiat: „Din Iași vin. Îmi place foarte mult. Cânt de ceva timp blues la chitară.”

Femeie: „Este prima dată când vin și sunt tare fericită. Voi reveni.”

Marius Diaconescu, organizator: „Ne bucurăm că lumea vine și crede în povestea noastră.”

Blues in the Garden continuă și duminică cu alte surprize.

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, artisti, distractie,

Dată publicare: 24-08-2025 08:57

