Grăsimile Omega 3 devin astfel medicament. Arătăm metodele.

Prea multe grăsimi în sânge. Le anihilăm tot cu grăsime. Se numește grăsime poli-nesaturată, Omega 3. O găsim în pește. Și în suplimente obținute tot din pește.

Așa scade LDL colesterolul, colesterolul rău. Așa scad trigliceridele din fluxul sanguin - în aproximativ 3 luni. Omega 3 determină organismul să producă mai puțin colesterol rău, dar și mai puține trigliceride. Ne explică medicul cardiolog aritmolog, Gabriela Răileanu.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog aritmolog: Lucrează în două părți. 1. Inhibă producerea în corp a grăsimilor nesănătoase. 2. Le oxidează pe cele din alimente, pe care le-am mâncat, și care sunt periculoase pentru organism.

Ne uităm în interiorul vaselor, care transportă sânge oxigenat de la inimă la țesuturi. Aici apar depunerile periculoase de colesterol, când avem grăsime în interior. Produc infarct ori AVC. Omega 3 le împiedică.

Gabriela Răileanu, medic specialist cardiolog aritmolog: Țesutul adipos produce tot felul de substanțe, care cresc inflamația la nivelul vaselor de sânge. Se produc mici leziuni în vasele de sânge, pe care organismul încearcă să le acopere cu colesterol. Acoperind aceste leziuni, se produce placa de grăsime. Acoperind aceste leziuni cu Omega 3, au această proprietate de a reduce inflamația, de aceea reducere depunerea pe vase a plăcilor de grăsime.

Cum putem combate pofta de dulce cu Omega 3

Dar protecția cardiovasculară, adică vase sănătoase, fără plăci de colesterol, nu se face doar cu Omega 3 din medicamente sau din pește. După ce ne mișcăm în forță, ficatul produce HDL colesterol, colesterol bun. Culege colesterolul rău din sânge și îl conduce în ficat, unde va fi transformat în energie. Pește în farfurie plus mișcare, zilnic, înseamnă protecție cardiovasculară pe termen lung.

Pofta de dulce rareori sugerează o nevoie fizică. Apare la oboseală. Apare asociată cu sentimente, pe care le experimentăm zilnic. Când apare disperarea de ceva dulce, vă recomandăm să aveți la îndemână o conservă de pește. Sau suplimente cu Omega 3. Aceasta deoarece Omega 3 reglează imediat apetitul.

Dr. Bogdan Pascu medic endocrinologie pediatrică: Omega 3 ajută la un echibru între apetit și sațietate, între hormonii, care reglează apetitul și sațietatea. Dacă iau o lingură de Omega 3 o sa văd că nu mai sunt așa de înfometat, îmi scade senzația de foame.

Omega 3 crește sensibilitatea la hormonul leptină, adică hormonul care dă senzația de sațietate. Intestinul mai produce un hormon, care limitează pofta de mâncare. Se numește colecisto-chinina. Omega 3 din alimentație îl face mai eficient. Va apărea senzația de sațietate mai repede.