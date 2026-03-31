Greu de crezut că e un moft, din moment ce 30% din populație reacționează negativ la cereale. Din punct de vedere medical există o afecțiune autoimună gravă în care consumul de gluten este interzis, dar ea afectează doar 2,5% din populație.

Boala celiacă este diferită și nu are legătură cu sensibilitatea non-celiacă la gluten, care nu este nici boală autoimună, nici alergie. În practică, glutenul este evitat de 25% din populația Americii și de 15% din populația Europei.

Ce este glutenul și care este rolul său în alimentație

Ce este glutenul? O proteină din cereale (grâu, orz, ovăz, secară) care devine elastică la contactul cu apa. Datorită glutenului, făina poate fi frământată și transformată în aluat pentru pâine și prăjituri. Cerealele și, implicit, glutenul asigură 20% din caloriile consumate la nivel mondial.

Fără aportul de proteine și carbohidrați din produsele făinoase, populația globului ar muri de foame. Din păcate, fracția gliadină din gluten este rezistentă la acțiunea enzimelor, fapt care determină o digestie incompletă, cu inflamația mucoasei intestinale și apariția intoleranței.

Care este soluția? În prezent nu există tratament nici pentru boala celiacă, nici pentru intoleranță, singura variantă este să eliminăm glutenul din alimentație. Ușor de zis, greu de pus în practică, pentru că există urme de gluten în aproape toate produsele. Apoi, viața nu are gust fără pâine, produse de panificație, patiserie și cofetărie, cerealele sunt ingrediente de bază ale dietei noastre, fără de care nu putem și nu vrem să trăim.

Acolo unde enzimele digestive nu s-au dovedit eficiente în metabolizarea completă a glutenului, speranța ne vine din altă direcție: probioticele! Coloniile de bacterii benefice din produsele fermentate sunt capabile să protejeze celulele intestinale de acțiunea nocivă produsă de gliadină. Există studii care arată că Bifidobacterium lactis, administrat sub formă de supliment probiotic, reduce efectul inflamator al glutenului în intestinul subțire.

Beneficiile probioticelor în dieta fără gluten

Asta nu înseamnă că putem scăpa de boala celiacă, dar probioticul completează regimul fără gluten și grăbește refacerea mucoasei intestinale. Tot cu probiotice pe bază de Bifidobacterium lactis creștem capacitatea de digestie a gliadinei, scădem simptomele intoleranței și devenim mai puțin sensibili la urmele de gluten din produsele alimentare.

Asta este bine de știut când, apropo de probiotice: au doar beneficii, fără efecte secundare și le putem lua pe perioade îndelungate, fără niciun risc. Bagajul enzimatic cu care am fost înzestrați de natură pare că nu este suficient în privința glutenului. Haideți să ne luăm ca aliat coloniile de bacterii benefice din probiotice, s-ar putea ca împreună să reușim!