O inițiativă parlamentară, încearcă însă să aducă o schimbare majoră: tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima locuință cu un TVA redus de 11%. Asta, în condițiile în care programul "Noua Casă" și-a pierdut atractivitatea din cauza dobânzilor mari.

Un proiect de lege depus la Senatprevede reducerea Taxei pe valoare Adăugată la 11%, de la 21%, pentru tinerii care își cumpără prima locuință.

Condiții pentru a beneficia de TVA de 11% pentru achiziția unei locuinței

- beneficiarul să fie persoană fizică și să aibă sub 35 de ani la semnarea contractului;

- clădirea să aibă destinația locuință;

- nu deține și nu a deținut, în proprietate exclusivă sau în coproprietate cu soțul ori soția, dreptul de proprietate asupra unei locuințe;

- nu va vinde locuința în următorii cinci ani de la data achiziției;

- locuința are o suprafață sub 150 de metri pătrați;

- valoarea locuinței este sub 945.000 de lei.)

De acest lucru pot beneficia cei care nu au împlinit 35 de ani și sunt la prima achiziție a unei locuințe. De altfel, valoarea acesteia trebuie să fie sub 945.000 de lei. În plus nu vor avea dreptul să o vândă timp de cinci ani.

Ștefan Tănasă, deputat, inițiatorul legii: „Astăzi sunt foarte mulți tineri care muncesc, au familii, plătesc taxe, dar nu își permit o locuință. Din cauza costurilor uriașe generate inclusiv de fiscalitatea excesivă, scăderea TVA-ului la jumătate este un ajutor important pentru ei”.

Bianca are 26 de ani iar anul trecut era în căutarea unui apartament în Timișoara. A renunțat la idee pentru o perioadă, când a văzut că TVA a crescut de la 9% la 21%. O scădere cu 10 procente ar ajuta-o.

Bianca Chetrăruc, clientă: „Și băncile au în momentul de față dobânzi mult mai mari și nu susțin atât de mult tinerii. Programul prima casă a devenit tot mai complicat de accesat”.

Vlad Vela, consultant imobiliar: „Într-un apartament la 100.000 de euro sunt 10.000 de euro diferență, care ar însemna mobilierul. Este foarte mai important pentru că este cel mai bun segment și pentru noi și pentru a investi în tineri, nu neapărat în cei care au deja 2-3 locuințe, ci în cei care își cumpără prima locuință”.

De altfel, programul Noua casă care ar trebui să îi ajute pe tineri să își cumpere o locuință, nu mai prezintă interes. Anul trecut, de exemplu, au fost acordate garanții de 33 de milioane de lei, deși bugetul a fost de 500 de milioane de lei.

Alexandru Nica, broker imobiliar: „Dobânda este variabilă, orice fluctuație a IRCC impactează direct rata și nu îți oferă acea stabilitate pe termen lung. Dobânzile la noua casă sunt simțitor mai mari, vorbim de o diferență procentuală de 1-2%, versus de o dobândă fixă”.

Gabriel Grecu, proprietar agenție imobiliară: „Vedem astăzi în piață mai puține tranzacții în care sunt implicați tineri. Acest TVA de 21% blochează destul de mult tranzacțiile. Limitele programului Noua Casă nu se mai întâlnesc cu prețurile imobilelor din piață. Nu te mai încadrezi să mai cumperi niciun apartament cu o cameră sau o garsonieră cu plafonul de 70.000 de euro."

Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în primele patru luni ale acestui an s-au tranzacționat la nivel național aproape 50.000 de locuințe, cu 15% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.