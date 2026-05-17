Vibrația zilei este 9 și o să știm cum să facem față situațiilor complicate.

Horoscop 18 mai 2026 – TAUR

Se anunță bani, poate e salariul sau sunt acei bani pe care trebuia să-i luați mai demult și par să fie niște sume cumulate, că ați și muncit pe mai multe fronturi. E cineva care insistă să vă implicați și voi într-un proiect și să vă puneți acolo amprenta personală, după ce ați acumulat experiență în ultima vreme.

Horoscop 18 mai 2026 – GEMENI

Idei aveți, chef de treabă se observă și o să vă bucurați de oferte de colaborare, asta dacă nu o să vă puneți propriile planuri în practică. Vești bune, confirmări, poate vi se aprobă o mărire de salariu, iar dacă mai sunt și alte joburi la care vă puteți duce, pe bani mai mulți.

Horoscop 18 mai 2026 – RAC

O să vă lămuriți în privința unor prieteni, că o să dea bir cu fugiții, ca să nu se obosească să vă ajute când aveți mai mare nevoie de ei, și o să-i puneți și voi la index. Poate vă conving niște oameni să vă alăturați grupului lor, să lucrați la un proiect care o să vă aducă vizibilitate.

Horoscop 18 mai 2026 – LEU

Poate vă înscrieți într-o competiție ca să câștigați o funcție și sunt șanse să ajungeți în top și chiar să fiți numiți fără concurs. Poate faceți o rezervare pentru weekend, să vă duceți la distracție pe undeva, în doi.

Horoscop 18 mai 2026 – FECIOARĂ

O să vă faceți timp, în weekend, să vă duceți la niște rude sau prieteni care v-au invitat mai demult și o fi ceva de sărbătorit și n-ați vrea să ratați ocazia. E posibil să vă duceți în delegație prin țară ori chiar pe afară să rezolvați treburi de serviciu și o să fie și cu folos, și deconectant.

Horoscop 18 mai 2026 – BALANȚĂ

Poate alegeți o destinație de vacanță, că ați dat de un preț bun și vă puteți duce la vară, când o fi, numai să profitați acum de prețul convenabil. Poate primiți o confirmare de la școală că ați luat un examen, ați încheiat un modul și ați promovat în etapa următoare.

Horoscop 18 mai 2026 – SCORPION

Poate vă intră banii pe care i-ați cerut pe toate căile și o să vă evaluați rezultatele din cont, să știți ce vă puteți permite și ce nu, să cumpărați. E momentul să începeți niște investigații medicale, să vedeți cum se prezintă organismul, ca să n-aveți surprize, să nu se acutizeze vreun simptom.

Horoscop 18 mai 2026 – SĂGETĂTOR

O să aveți de dus niște negocieri, că sunteți ceruți în mai multe direcții, lumea are nevoie de voi și o să fiți cooptati într-o colaborare. Duceți tratative întâi și-ntâi. Se anunță un nou proiect la serviciu și o să vreți să fiți și voi luați în calcul, că se anunță și bani.

Horoscop 18 mai 2026 – CAPRICORN

O să vă bucurați de o mai mare trecere la șefi și poate le cereți aparatură cu care să vă îmbogățiți performanțele, un salariu mai mare, voucher, abonament la sală. Relația cu partenerul de cuplu pare să fie una serioasă, așa cum sunteți și voi, și o să vă bucurați de stabilitate și poate urmează să vă căsătoriți.

Horoscop 18 mai 2026 – VĂRSĂTOR

Păreți dispuși să începeți o relație sentimentală, după ce a trecut o vreme de când sunteți singuri, și o să vă purtați de grijă, că v-ați învățat lecția. Se poate să aflați o veste bună despre un copil care se va naște în familia voastră și o să fie toată lumea fericită.

Horoscop 18 mai 2026 – PEȘTI

O să scoateți niște bani din contul de economii ca să mai luați diverse lucruri pentru casă și o să-i faceți fericiți pe ai voștri, care v-au rugat mai demult să luați niște lucruri. Se anunță succes la școală, poate și copiii voștri iau note bune, trec cu bine de examene și o să fie toată lumea mulțumită.

Horoscop 18 mai 2026 – BERBEC

Se conturează o sursă de bani, care se poate permanentiza dacă vă dați interesul să iasă ceva de calitate extra, ca să aibă continuitate. Poate vă gândiți la o casă nouă sau o extindeți pe cea în care locuiți, că o să vă căsătoriți și aveți nevoie de spațiu.