„Pentru Iran, timpul se scurge, şi ar fi bine să acţioneze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a ameninţat preşedintele american.

După mai mult de o lună de armistiţiu, perspectiva unei soluţionări a conflictului, început pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene, rămâne îndepărtată.

Statele Unite nu au oferit „nicio concesie concretă” în răspunsul lor la propunerile Iranului, în special în privinţa dosarului nuclear, principalul subiect de divergenţă între cele două ţări, au afirmat duminică media iraniene.

Washingtonul a prezentat o listă de cinci puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalaţie nucleară şi să îşi transfere în SUA întregul stoc de uraniu înalt îmbogăţit, a informat agenţia Fars.

Potrivit acestei surse, SUA au refuzat, de asemenea, să deblocheze „măcar 25%” din activele iraniene îngheţate în străinătate sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului.

La rândul său, agenţia Mehr a afirmat că SUA nu au acordat Iranului „nicio concesie tangibilă”, şi a denunţat „condiţii excesive” impuse de Washington.

„Washington a cerut, de asemenea, restricţii foarte severe şi de lungă durată asupra sectorului nuclear iranian şi a condiţionat încetarea ostilităţilor pe toate fronturile de deschiderea de negocieri”, a adăugat Mehr.

Luni, diplomaţia iraniană a afirmat că propunerile Teheranului solicitau încetarea imediată a ostilităţilor în regiune, în special în Liban, precum şi ridicarea blocadei impuse porturilor sale de către Marina americană. Iranul a cerut, de asemenea, deblocarea activelor sale deţinute în străinătate, vizate de mult timp de sancţiuni americane.