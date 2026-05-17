Să nu conțină multă sare - aceasta e cea mai bună mâncare. Vorbim despre electroliți sau minerale, adică despre substanțele care ne mențin în viață. În loc de sare, mâncarea să conțină multe plante aromate. Prin condimente, asigurăm diversitatea, iar bacteriile din intestin rămân în echilibru.

Corespondent PROTV: „Cum să scad sarea zilnic și să nu renunț la gust? Spre exemplu, mărarul uscat imită gustul sărat. Cel mult 5 grame de sare pe zi înseamnă să lăsați rinichii să controleze bine mineralele vitale din organism - sodiu, potasiu și calciu. Datorită acestora, inima are activitate electrică. Datorită acestora, creierul are activitate electrică.”

De ce puțin sodiu zilnic, adică puțină sare? Sodiul, dar și potasiul sunt minerale din organism controlate de rinichi, de aceleași locuri din rinichi, de fapt.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Reglarea este de obicei una contra celeilalte. 00:07:40 Când e prea mult sodiu, rinichiul se concentrează pe sodiu, pe sare, să o elimine cât poate. Nu se mai uită la potasiu să îl rețină și scade potasiul.”

Sarea crește tensiunea arterială

Prea multă sare înseamnă că rinichiul crește tensiunea arterială. Aceasta deoarece sarea atrage apa. Pe de altă parte, prea multă sare înseamnă puțin potasiu, adică vasele de sânge nu se mai relaxează. Și crește din nou tensiunea.

Conf. univ. dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Vasele de sânge au mușchi și sunt ajutate de potasiu să se relaxeze, ajută la normalizarea tensiunii arteriale, ajută la reglarea ritmului inimii și la funcționarea normală a sistemului nervos.”

Cinci minute durează ca tot sângele să treacă prin rinichi. Ajunge încărcat de reziduuri și iese curat, după ce trece prin mii de filtre microscopice. În acest proces vital, rinichii cer apă cu minerale - apă minerală.

Prof. univ. dr. Ștefan Voicu, Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii: „Nu apa ca atare ne hidratează, ci apa care are un conținut de săruri ne hidratează. Ce fel de săruri? Cele care sunt esențiale - potasiu, sodiu, calciu. Avem așa ceva în apă? Avem! Ar fi o problemă să bem apă care nu le are, dar ar fi o problemă. Care apă nu are săruri? Apa distilată, apa pură sau apa ultra-pură. Asta e foarte dăunătoare sănătății pentru că, odată ce este introdusă în organism, nu face altceva decât să dilueze nivelul sărurilor, iar acest nivel foarte diluat poate duce inclusiv la deces.”

Rinichii controlează mineralele din sânge - sodiu, potasiu, calciu. La concentrații scăzute, apar aritmii. Sodiul, potasiul și calciul din sânge se verifică prin analiza numită ionogramă. Atât cardiologii, cât și nefrologii sunt interesați de aceste valori. Arată cât de bine funcționează rinichii. Și, în legătură directă cu aceștia – inima.