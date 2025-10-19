Fumatul, la fel de nociv ca diabetul pentru rinichi. Nicotina distruge celulele și vasele de sânge

19-10-2025 | 10:42
Câtă apă să bem ca să păstrăm funcția rinichilor în parametri optimi? Pare cea mai simplă întrebare, dar nu doar de cantitatea de apă depinde sănătatea acestor organe vitale.

Andreea Groza

Ne uităm spre cele mai versatile organe - rinichii. Nicotina din fumul de țigară distruge celulele renale.

Organismul uman este o rețea uriașă de comunicare. Peste tot, legăturile fac posibilă viața. Inima și rinichii comunică la nivel chimic, iar în comunicare intră și vasele. Însă comunicarea aceasta corectă și eficientă e distrusă de țigări, indiferent de forma lor.

Un fum de țigară din aer se duce direct în interiorul vaselor de sânge și le fisurează. Colesterolul din sânge intră sub aceste leziuni din vas. Cu cât valoarea LDL colesterol, este mai mare, cu atât mai rău.

Anca Tău, medic primar cardiolog: „Nu te doare colesterolul, el nu există. Mă doare, am colesterol mare. Important e să nu ajungi să te doară pentru că o expunere pe termen lung la un nivel crescut de LDL colesterol nu face altceva decât să ducă la o afectare a vasului, adică vasul de la un tub elastic devine un tub rigid. E ca la furtun, dacă nu faci ceva el ori crapă ori se rupe ori se înfundă”.

alergat miscare sport
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică

Odată ce apar depuneri în vas, rinichii nu mai primesc sânge suficient, nici oxigen suficient. Ce face fumul de țigară?

Gener Ismail, medic primar nefrolog: „Este un toxic vascular și rinichiul e foarte bine vascularizat, el primește 25% din debitul cardiac. Îl privim ca pe un organ care filtrează sângele, ca să fie eficient trebuie să primească cantitate mare de sânge și atunci primește 25% din debitul cardiac”.

Iar când există depuneri în vase și oxigenul este prea puțin, rinichiul devine ineficient. Nicotina afectează direct celulele din rinichi, le distruge. Însă distrugeri identice produce și diabetul.

Gener Ismail, medic primar nefrolog: „De multe ori faci biopsie. Ne spune aveți o nefropatie diabetică, iar pacientul nu are diabet. Dar afli că e fumător, suferința lui renală e legată de expunerea la tutun. Renunțarea la fumat face cât toate medicamentele pe care le dăm noi, atât de importantă este”.

Inima și rinichii comunică strâns. Dacă nu funcționează bine un organ, nu va funcționa nici celălalt organ vital. Afecțiunea se numește sindrom cardio-renal.

Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică
Doctor de bine
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică

Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Când tensiunea arterială este crescută, ficatul nu mai preia bine nutriții din sânge

Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune
Doctor de bine
Cum ajunge creierul să creadă că tensiunea e prea mică. Unul din doi români suferă de hipertensiune

Senzori fini din vasele rinichilor dar și din vasele carotide spun creierului cât ar trebuie să fie tensiunea arterială. Când nu dau informații corecte, apare hipertensiunea.

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025
Doctor de bine
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025

Doctor de bine. Emisiunea integrală din 19 octombrie 2025

