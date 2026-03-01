Doctor de bine. Emisiunea integrală din 01 martie 2026

ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran
ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Legătura dintre grăsimea abdominală și rinichi. Care este momentul în care kilogramele în plus ne afectează funcțiile renale

Grăsimea de pe abdomen le spune rinichilor să rețină sodiu și apă. Urmarea este sigură - crește tensiunea arterială și apare boala numită hipertensiune.

Parfumurile de cameră sau mașină pot fi un adevărat pericol. Avertismentul medicilor despre poluarea din interior

Parfumurile de cameră ori de mașină conțin uleiuri volatile, combinații chimice, care mimează structura hormonilor. Îi păcălesc și se comportă, de fapt, în mod nedorit tot ca hormoni.

Cum oferi corect primul ajutor până la sosirea ambulanței. Primii pași pentru salvarea unei vieți

Primul ajutor până când vine ambulanta - cine îl oferă? Fiecare dintre noi, cu o minimă pregătire. Iată cum acționează voluntarii înainte de sosirea echipajului de pe salvare.  

ANALIZĂ. ”SUA au dovedit că sunt singura putere mondială". Ce riscă și ce câștigă America după războiul din Iran

Intervenția militară americano-israeliană în Iran redefinește echilibrul de putere global. Invitat la Știrile Pro TV, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat consecințele geopolitice, economice și nucleare ale deciziei președintelui Donald Trump.

Presa iraniană de stat a confirmat că liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a murit: ”A urcat la înaltele ceruri”
Presa iraniană de stat a confirmat că liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a murit: ”A urcat la înaltele ceruri”

Presa iraniană de stat a confirmat, sâmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.

Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise
Haos în aviație după atacul asupra Iranului: Sute de mii de pasageri blocați, hub-urile din Dubai și Doha închise

Atacul Americii şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, deoarece ţările din regiune şi-au închis spaţiul aerian, iar trei dintre aeroporturile cheie care leagă Europa s-au închis.

