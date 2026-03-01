Doctor de bine. Emisiunea integrală din 01 martie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 01 martie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: doctor de bine,
Dată publicare:
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 01 martie 2026
Sursa: StirilePROTV
Etichete: doctor de bine,
Dată publicare:
Grăsimea de pe abdomen le spune rinichilor să rețină sodiu și apă. Urmarea este sigură - crește tensiunea arterială și apare boala numită hipertensiune.
Parfumurile de cameră ori de mașină conțin uleiuri volatile, combinații chimice, care mimează structura hormonilor. Îi păcălesc și se comportă, de fapt, în mod nedorit tot ca hormoni.
Primul ajutor până când vine ambulanta - cine îl oferă? Fiecare dintre noi, cu o minimă pregătire. Iată cum acționează voluntarii înainte de sosirea echipajului de pe salvare.
Intervenția militară americano-israeliană în Iran redefinește echilibrul de putere global. Invitat la Știrile Pro TV, politologul Cristian Pîrvulescu a analizat consecințele geopolitice, economice și nucleare ale deciziei președintelui Donald Trump.
Presa iraniană de stat a confirmat, sâmbătă-noapte, că liderul suprem iranian - ayatolahul Ali Khamenei - a fost ucis într-un atac americano-israelian.
Atacul Americii şi Israelului asupra Iranului a perturbat zborurile din Orientul Mijlociu şi dincolo de acesta, deoarece ţările din regiune şi-au închis spaţiul aerian, iar trei dintre aeroporturile cheie care leagă Europa s-au închis.