VIDEO. ”Lovitură dură”. Forţele Speciale ale Belgiei au capturat un petrolier din ”flota fantomă” a Rusiei

O navă din ”flota fantomă” a Rusiei a fost interceptată de către Forţele Speciale belgiene şi urmează să fie confiscată, anunţă duminică autorităţile belgiene, relatează AFP, potrivit News.ro.

Forţele Speciale belgiene au interceptat o navă din ”flota fantonă” rusă, iar Bruxellesul o va confisca după ce soseşte în port, a anunţat duminică vicepremierul belgian Maxime Prévot.

”Azi (duminică), o navă din flota fantomă a Rusiei a fost interceptată la Marea Nordului”, a anunţat pe X Maxime Prévot.

Ministrul belgian al Apărării Theo Francken a anunţat că petrolierul era ”escortat către portul Zeebruges, unde va fi confiscat”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă că Franţa - care a confiscat un petrolier suspectat că face parte din ”flota fantomă” rusă, în ianuarie, la Golful Fos - a participat la această operaţiune.

”Lovitură dură aplicată flotei fantomă. În Marea Nordului, elicopterele noastre ale Marinei Naţionale au contribuit în această noapte la imobilizarea de către forţele belgiene a unui petrolier vizat de sancţiuni internaţionale”, scrie el.

”Europenii sunt hotărţi să taie sursele de finanţare ale războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina prin impunerea respectării sancţiunilor”, adaugă Emmanuel Macron.

Rusia foloseşte o flotilă de petroliere vechi, cu o propritate opacă, pentru a ocoli restricţiile impuse exporturilor sale profitabile de petrol brut după ce a invadat Ucraina în 2022.

Uniunea Europeană (UE) a plasat sute dintre aceste nave pe lista neagră, cu scopul de a slăbi capacitatea Moscovei de a-şi finanţa războiul.

”Sancţiunile au sens doar dacă sunt aplicate. Azi (duminică) noi le-am aplicat”, subliniază Maxime Prévot, care sugereaă că nava confiscată naviga sub un pavilion fals.

Operaţiunea a fost desfăşurată împreună cu parteneri din cadrul G7, nordici şi baltici ai Belgiei, în coordonare cu Franţa, a anunţat vicepremierul belgian.

CNN: Flota fantomă a Rusiei servește și ca mijloc de spionaj asupra Occidentului. Tacticile curajoase folosite de Kremlin

