Citând surse apropiate de operaţiune, ziarul american afirmă că agenţia de informaţii urmărea mişcările ghidului suprem iranian de luni de zile şi că dobândise un oarecare grad de certitudine privind locul în care locuia şi obiceiurile sale.

"Apoi agenţia a aflat că o reuniune a unor înalţi responsabili urma să aibă loc sâmbătă dimineaţă într-un complex imobiliar aparţinând autorităţilor iraniene din inima Teheranului. Şi mai important încă, CIA a aflat că ghidul suprem urma să se afle la faţa locului", afirmă cotidianul.

Americanii au împărtăşit apoi informaţia cu Israelul şi, potrivit unor surse informate despre procesul de decizie contactate de ziar, SUA şi Israelul au decis să ajusteze cronologia atacului lor în parte pentru a exploata această informaţie, care a permis eliminarea liderului Republicii Islamice Iran.

În fapt, planul iniţial prevedea un atac de noapte pentru a beneficia de acoperirea întunericului, potrivit ziarului, care a afirmat că lovitura a avut loc la ora 09:40 locală (06:10 GMT), fiind folosite rachete cu rază lungă de acţiune aer-sol.

Ghidul suprem şi mai mulţi lideri iranieni au fost eliminaţi în campania de lovituri americane şi israeliene anunţată sâmbătă. Drept ripostă, Iranul a lansat o serie de atacuri asupra intereselor americane în regiune, dar şi asupra altor ţări din regiune.