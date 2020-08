Doctor de bine. Cum pot fi tratați copiii cu diverse afecțiuni ale sistemului nervos central

Care sunt afecțiunile în urma cărora copiii au nevoie de recuperare medicală, de la ce vârstă trebuie făcută kinetoterapie pentru a fi corectate anumite sechele și cum poate fi gestionat un accident vascular cerebral apărut la vârste mici.

La toate aceste întrebări - și nu numai - a răspuns dr. Roxana Căldăraru, medic primar recuperare medicala, medicină fizică și balneologie la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu".

”Este vorba despre un centru de sănătate mintală, deci problemele preponderent trebuie să fie legate de o boală neurologică, o boală a sistemului nervos central. Dar cei mai mulți copii, pentru că, acolo, locul întâi îl are psihiatria pediatrică, în centrul notru, și atunci noi contribuim la recuperarea unor patologii, legate de această psihiatrie pediatrică.

Adică, vin copii cu diverse afecțiuni ale sistemului nervos central. De exemplu, copii cu suferințe cerebrale datorate unor paralizii cerebrale infantile, tetrapareze spastice, parapareze spastice, care se datoresc unor suferințe perinatale - fie în viața intrauterină, fie post natal, precoce, li care rămân cu sechele cerebrale, cu hemoragii cerebrale, care se manifestă prin paralizarea unor mușchi, mușchii de obicei extenso ale membrelor inferioare și mușchii flexo ale membrelor superioare. Sechele importante, care duc la disabilități importante.” - a declarat medicul.

Ar putea să decurgă aceste afecțiuni dintr-un stil de viață nesănătos al mamei?

”Nu, nu, de obicei nu se întâmplă lucrul ăsta. Vorbești cu mamele, și ele nu știu să fi pățit ceva, să fi fost bolnave, să fi pățit vreun traumatism. Nu, de obicei, lucrurile astea evoluează mut și te trezești cu probleme din astea. Mai este vorba și despre sindroame genetice, Sindromul Down, de exemplu, care este destul de frecvent, în zilele noastre. Și nu se mai leagă cum am învățat eu, când eram studentă și tânără practicantă de pediatrie, de vârsta înaintată a mamei. Nu. Acum, Sindromul Down apare și la mămici de vârstă .. am o mămică, vârsta 24 de ani. Și multe mămici foarte tinere care dau naștere unor copii cu Sindrom Down.” - a spus dr. Roxana Căldăraru, medic primar recuperare medicală.

Ce pot face medicii în cazul acestor afecțiuni?

”Noi ne ocupăm de recuperarea, de obicei, prin kinetoterapie, prin tehnici de kinetoterapie sau fizio kinetoterapie a acestor sechele, după suferințe perinatale, care se manifestă prin hipoxie, prin privarea creierului de oxigen. Știindu-se că neuronul este singura celulă din corp care nu se poate reface. Și atunci, prin aceste terapii de recuperare care se adresează sistemului central nervos se urmărește realizarea de sinapse neuronale, care să înlocuiască funcția neuronilor pierduți. Bineînțeles că rezultatele nu sunt pe măsura celor așteptate.” - a mai spus dr. Roxana Căldăraru în emisiunea ”Doctor de bine”.

Operațiile copiilor cu paralizie cerebrală se fac cu succes și în România

”Operații se fac și la noi în țară, pentru că este vorba despre operații la nivelul membrelor inferioare, care sunt cele mai afectate. Alungiri de tendoane, pentru că se produc contracturi prin faptul că mușchii sunt foarte spastici și atunci se produc niște anchiloze vicioase în articulațiile mari, șolduri, genunchi, glezne. Și aceste intervenții chirugicale se fac cu succes și de către medicii noștri ortopezi pediatri, la spitalele din România. Sunt intervenții paleative, pentru că nu duc la vindecarea bolii, niciodată, dar ajută copilul să-și recupereze o funcție pierdută cât mai aproape de ceea ce socotim noi normal.” - a mai declarat medicul specialist de la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului.