Dinții perfecți, creați digital: inteligența artificială și imprimarea 3D transformă estetica dentară

Dinții perfecți pot fi desenați acum cu ajutorul inteligenței artificiale. Medicul poate apoi să desăvârșească lucrarea.

Cum se mișcă maxilarele în timp ce vorbim? Sau în timp ce mâncăm? Mișcările pot fi înregistrare obiectiv, iar rezultatele scurtează timpul lucrărilor dentare. Venim cu detalii.

Înaintea oricăror lucrări dentare, medicii, ajutați de inteligența artificilă, pot să vă deseneze virtual viitorul zâmbet.



Teodora Kosa, Medic stomatolog estetică computerizată: ”Îmi dorec dinți mai lungi, mai scurți, mai albi – împreună stabilim cum va arăta zâmbetul final. Folosesc în soft toate imaginile- computer tomograf, scanare intraorală, înregistrarea mișcărilor mandibulare. Avem aparate, care ne înregistrează felul în care se fac mișcările manbibulare. Cu aceste date, se crează un model virtual al pacientului.

Facem dinții cu 1 mm mai lungi și vedem mișcările mandibulei. Să vedem dacă ne lovim dinții de pe cealaltă arcadă.



Această planificare virtuală se face înaintea tratamentelor medicale.

Anca Rusu, Medic stomatolog chirurgie dento-alveolară: ”Făcând design-ul viitorilor dinți putem comunica cu pacientul și ce este important va vedea la ce rezultat vom ajunge. Se poate folosi în cazul pacienților, care au toți dinţii dar vor îmbunătățire estetică prin realizarea fațetelor dentare – facem corelația între anatomia feței și liniile zâmbetului”.

Aceeași planificare virtuală se face și când vă lipsesc dinți.



Anca Rusu, Medic stomatolog chirurgie dento-alveolară: ”Se folosestie şi în cazul restaurărilor mai complexe cu dinți cu împlânţi sau restaurări doar pe implant când alegem viitoare formă a arcardei, ne gândim la fața pacienților”.

Softul are o bibliotecă virtuală realizată pe baza modelelor de dinți naturali. Cu ajutorul inteligenței artificiale, puteți alege împreuna cu medicul ceea ce vă imaginați a fi... dinți perfecți. Apoi varianta aleasă se printează 3D și veți proba o simulare a viitoare lucrări dentare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













