Fără igienizare profesională, la intervale regulate, dinții nu sunt în siguranță. De altfel, prin igienizări, culoarea revine la normal. Albirea dentară se poate face doar dinților naturali, nu e posibilă pentru lucrările dentare, coronițe ori fațete.

Bacteriile prezente în mod normal în cavitatea orală au activitate metabolică, din care rezultă acizi. Aceștia, de fapt, atacă dintele. Așa apare caria. Prin periaj constant, nu le lăsați să devine agresive.

Pe de altă parte, mineralele prezente în salivă se depun și formează tartrul. Acesta devine locul preferat al bacteriilor. Din păcate, gingia nu are niciun mijloc de apărare împotriva tartrului. Se retrage, se umflă și începe să sângereze. De aceea, la fiecare 6 luni aveți nevoie de detrartraj. Dacă fumați, luați în calcul că fumul de țigară amplifică procesele, prin care sunt distruse atât dinții cât și gingia.

Dr. Valentin Paciurea, medic specialist stomatologie general: În cazul în care avem de-a face cu un pacient fumător se vor elimina acele pete tabagice sau alimentare și vor da impresia de dinți mai albi.

În ce condiții se poate realiza albirea dinților

Igienizările profesionale regulate vor reda dinților în mare parte culoarea naturală. Eventualele albiri dentare se fac după igienizările profesionale. Cu mai multe condiții:

Dr. Gorgi Kostov, medic endodonție și protetică: Dacă smalțul dentar este intact, dacă nu există deficiențe de smalț în acea zonă, apoi într-o zonă în care se face albire dentară nu trebuie să existe lucrări dentare - fațete din compozit, coroane din zirconiu sau metalice, punți, dar și fracturi dentare.

Albirea dentară așadar nu se poate face niciunei lucrări dentare.

Dr. Gorgi Kostov, medic endodonție și protetică: Dacă avem o lucrare veche, făcută acum 5 sau 10 ani, clar ca lucrarea ceramică nu își schimbă culoarea putem alege să facem albire doar la dinții naturali ca să îi apropiem de culoarea lucrării. Este indicat să facem doar în cabinet ca să putem controla procesul.

Igienizările dentare profesionale sunt recomandate la fiecare 6 luni. Doar după acestea, se pot face orice tratamente cosmetice stomatologice.