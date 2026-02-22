Doctor de bine. Emisiunea integrală din 22 februarie 2026.
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 22 februarie 2026
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 22 februarie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: doctor de bine, ddb,
Dată publicare:
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 22 februarie 2026.
Doctor de bine. Emisiunea integrală din 22 februarie 2026.
Sursa: ProTV
Etichete: doctor de bine, ddb,
Dată publicare:
Care este cel mai simplu medicament inventat până în prezent. Nu are formule chimice complicate, dar tratează cele mai complicate sisteme metabolice din organism.
Deshidratarea afectează direct sistemul cardiovascular prin scăderea volumului de sânge circulant. Obligă inima să bată mai rapid pentru a menține aportul de oxigen către organe.
În timpul nopții, ficatul fabrică proteine, iar fără ele nu putem trăi. Tot noaptea, același ficat produce factori de coagulare, dar și proteine care transportă hormonii tiroidieni.
Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, reafirmă că mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației.
Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a spus că în următoarele săptămâni ar putea apărea „vești bune” privind încheierea războiului ruso-ucrainean și nu a exclus posibilitatea unui summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.
În cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică , desfășurat zilele trecute la Kiev, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral între instituțiile naționale de securitate cibernetică din Ucraina, România și Moldova.