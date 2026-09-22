Locaţiile respective sunt Narsarsuaq, a cărei populaţie s-a redus la câteva zeci de persoane de când SUA şi-au închis baza militară Bluie West One în anii 1950, şi Mestersvig, un avanpost militar utilizat de Patrula cu sanie tractată de câini Sirius, o unitate a forţelor speciale daneze, au declarat două dintre aceste surse, noutează News.ro.

Se preconizează că Danemarca, Groenlanda şi Statele Unite vor semna noul acord marţi, la Adunarea Generală a Naţiunilor Unite din New York, la ora 10:30, ora locală (17:30 ora României).

Textul acordului nu a fost făcut public, iar cele trei persoane familiarizate cu acordul, care au vorbit sub condiţia anonimatului, au declarat că detaliile acestuia nu vor fi finalizate până la semnarea sa.

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii din partea Reuters. De asemenea, un purtător de cuvânt al Casei Albe a refuzat să comenteze detaliile acordului, repetând o declaraţie anterioară potrivit căreia semnarea acestuia, marţi, va "asigura şi apăra securitatea Groenlandei şi a Statelor Unite".

Danemarca afirmă că acordul plasează securitatea Arcticii sub supravegherea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (OTAN), alianţa de apărare militară, în loc să o lase exclusiv în seama SUA şi a Danemarcei.

Acordul vine în urma unor luni de presiuni din partea preşedintelui american Donald Trump, care a afirmat de mult timp că doreşte ca SUA să controleze Groenlanda şi a refuzat, uneori, să excludă recurgerea la forţa militară sau economică pentru a dobândi teritoriul danez semi-autonom. Ideea a fost respinsă de o majoritate copleşitoare a groenlandezilor, arată sondajele.

Ameninţările lui Trump, care au atins apogeul în ianuarie, au declanşat o criză diplomatică în cadrul NATO şi au împins Danemarca şi Groenlanda să iniţieze negocieri cu Washingtonul, menite să atenueze presiunea.

În timpul Războiului Rece, SUA au menţinut 17 baze militare şi peste 10.000 de membri ai personalului militar în Groenlanda. Astăzi a mai rămas doar baza spaţială Pituffik, cu aproximativ 150 de militari americani.