Descoperirea limfocitelor T reglatoare, premiată cu Nobelul pentru Medicină: echilibrul imunitar, cheia sănătății

Doctorii și cercetătorii ne spun în fiecare zi că nu există medicamente sau suplimente care cresc, în general, imunitatea. Cele care promit creșterea generală a imunității, mai ales în sezonul rece, sunt doar promisiuni fără sens.

Andreea Groza

Ne demonstrează această afirmație celulele imunitare numite limfocite T reglatoare. Pentru descoperirea lor, săptămâna aceasta, trei oameni de știință au luat Premiul Nobel pentru Medicină. Existența lor e utilă și în viroze repetate, și în alergii, și în boli autoimune, ori în terapia după transplant.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog și imunolog: „Sistemul imunitar e un sistem extrem de complex. Nu putem discuta de un tratament minune pentru imunitate, trebuie să fim foarte atenți, pentru că orice dezechilibru poate favoriza apariția bolilor autoimune și a celor alergice.”

Nu există medicamente care cresc imunitatea generală. Imunitatea prea crescută înseamnă boli autoimune, alergii, dar și așa-numita furtună de inflamație, cu potențial fatal.

Celule albe, numite limfocite T Helper 1, ne apără de boli autoimune, de bacterii și de virusuri. Celule albe, numite limfocite T Helper 2, ne protejează de alergii. Ne protejează doar dacă sunt în echilibru perfect. În echilibru le țin așa-numitele limfocite T reglatoare.

Sarcina
Avorturile repetate în primul trimestru pot ascunde o afecțiune genetică. Când se recomandă fertilizarea in vitro

Limfocitele T reglatoare explică granița fină dintre apărarea imunitară și autoagresare. De aceea, toți medicii ne spun să ne dorim un sistem imunitar echilibrat, nici prea slab, nici prea puternic. Echilibrul îl țin celulele imunitare numite limfocite T reglatoare. Acestea verifică tocmai sistemul imunitar să acționeze corect. Pentru această descoperire a fost acordat Premiul Nobel pentru Medicină chiar săptămâna aceasta.

În sezonul rece vom face cel puțin o răceală. Dacă virozele apar prea des, mergeți la medicul imunolog. Pentru că, frecvent, acestea arată alergii. Nu aveți nevoie de tratament pentru imunitate, în general, ci pentru alergia de care suferiți.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog și imunolog: „La alergici predomină T Helper 2. Sunt deficitare T Helper 1 și crește riscul de infecții virale. Aceste limfocite T Helper produc interferon, important în apărarea antivirală. Dacă acest interferon e deficitar, cum se întâmplă la pacienții alergici, aceștia se infectează mai ușor, dezvoltă mai ușor viroze respiratorii.”

Odată tratată alergia, va scădea numărul infecțiilor respiratorii. Tratament înseamnă desensibilizare. Într-o soluție, care se administrează sub limbă, e pus alergenul la care reacționați. Sistemul imunitar învață să îl accepte. În timp.

Dr. Brîndușa Petruțescu, medic primar alergolog și imunolog: „Și acolo vrem să creștem limfocitele T reglatoare, care fac ordine. Și această imunoterapie pe asta se bazează – educă sistemul imunitar în direcția corectă.”

Vitamina D, la ora actuală, se recomandă administrare zilnică, indiferent de anotimp, prin suplimente. Vitamina D susține limfocitele T reglatoare și reglează tocmai inflamația. Este un proces vital. Ne explică membra Academiei Române și expert imunolog, Carmen Chifiriuc:

Acad. prof. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Aceste limfocite T reglatoare exercită rol antiinflamator și atunci orice proces inflamator, în prezența vitaminei D, este stopat, controlat. Intensitatea procesului inflamator e controlată, pentru că vitamina D contribuie. După reacția inflamatorie, răspunsul inflamator trebuie oprit și atunci intervin aceste limfocite T reglatoare.”

Acest proces este vital în cursul vindecării unei infecții, dar și în controlul alergiilor ori al bolilor autoimune.

Sursa: Pro TV

