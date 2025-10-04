Nu e SF, ci a devenit realitate. Echipe de cercetători au creat „minicomputere” din celule vii. Vârful cercetărilor e Elveția

Stiri Stiinta
04-10-2025 | 16:20
finalspark
FinalSpark

Poate să aibă rădăcini în science fiction, dar câțiva cercetători fac progrese reale în încercarea de a crea computere din celule vii. Este lumea ciudată a biocomputerelor.

autor
Mihai Niculescu

Printre cei care sunt în fruntea acestui domeniu se află un grup de oameni de știință din Elveția.

Ei speră că într-o zi vom vedea centre de date pline de servere „vii” care reproduc aspecte ale modului în care învață inteligența artificială (IA) și care ar putea consuma o fracțiune din energia metodelor actuale. Aceasta este viziunea dr. Fred Jordan, cofondator al laboratorului FinalSpark, potrivit unui reportaj publicat de BBC.

Suntem cu toții obișnuiți cu ideile de hardware și software în computerele pe care le folosim în prezent. Termenul oarecum surprinzător pe care dr. Jordan și alții din domeniu îl folosesc pentru a se referi la ceea ce creează este „wetware”.

În termeni simpli, acesta implică crearea de neuroni care sunt dezvoltați în clustere numite organoide, care la rândul lor pot fi atașate la electrozi – moment în care poate începe procesul de utilizare a acestora ca mini-computere.

Citește și
donald trump
Miza ascunsă a ajutorului american. Motivul pentru care Donald Trump vrea rezervele de pământuri rare din Ucraina

Dr. Jordan recunoaște că, pentru multe persoane, însăși conceptul de biocomputing este probabil puțin ciudat.

„În science fiction, oamenii trăiesc cu aceste idei de destul de mult timp. Când începi să spui: «Voi folosi un neuron ca pe o mică mașinărie», este o viziune diferită asupra propriului nostru creier și te face să te întrebi ce suntem noi, a spus el.

Pentru FinalSpark, procesul începe cu celule stem derivate din celule ale pielii umane, pe care le cumpără de la o clinică din Japonia. Donatorii sunt anonimi.

Dar, poate surprinzător, nu duc lipsă de oferte.

„Avem multe persoane care ne contactează. Dar selectăm numai celule stem provenite de la furnizori oficiali, deoarece calitatea celulelor este esențială”, a spus el.

În laborator, biologul celular al FinalSpark, dr. Flora Brozzi, a arătat o farfurie care conținea mai multe sfere albe mici. Fiecare sferă mică este, în esență, un mini-creier minuscul, crescut în laborator, format din celule stem vii care au fost cultivate pentru a deveni grupuri de neuroni și celule de susținere - acestea sunt „organoidele”. Ele nu se apropie nici pe departe de complexitatea creierului uman, dar au aceleași elemente constitutive. După ce au trecut printr-un proces care poate dura câteva luni, organoidele sunt gata să fie atașate la un electrod și apoi stimulate să răspundă la comenzi simple de la tastatură.

Acesta este un mijloc de trimitere și recepționare a semnalelor electrice, rezultatele fiind înregistrate pe un computer normal conectat la sistem.

Este un test simplu: apăsați o tastă care trimite un semnal electric prin electrozi și, dacă funcționează (nu funcționează întotdeauna), puteți vedea o mică creștere a activității pe ecran ca răspuns.

Ceea ce se afișează este un grafic în mișcare care seamănă puțin cu un EEG.

Stimulațiile electrice sunt primii pași importanți către obiectivul mai mare al echipei, acela de a declanșa procesul de învățare în neuronii biocomputerului, astfel încât aceștia să se poată adapta în cele din urmă pentru a îndeplini sarcini.

„Pentru IA, este întotdeauna același lucru. Dai niște informații și vrei niște rezultate care să fie utilizate. De exemplu, dai o imagine cu o pisică și vrei ca rezultatul să spună dacă este o pisică”, a explicat el.

Menținerea în viață a biocomputerelor

Menținerea în funcțiune a unui computer obișnuit este simplă – are nevoie doar de o sursă de alimentare –, dar ce se întâmplă cu biocomputerele? Este o întrebare la care oamenii de știință nu au încă un răspuns.

„Organoidele nu au vase de sânge. Creierul uman are vase de sânge care îl străbat la mai multe niveluri și îi furnizează nutrienți pentru a funcționa bine. Încă nu știm cum să le producem în mod corespunzător. Așadar, aceasta este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm în prezent, a spus Simon Schultz, profesor de neurotehnologie și director al Centrului de Neurotehnologie de la Imperial College London.

Un lucru este însă sigur. Când vorbim despre moartea unui computer, în cazul „wetware-ului” este literalmente așa. FinalSpark a înregistrat unele progrese în ultimii patru ani: organoidele sale pot supraviețui acum până la patru luni. Dar există unele descoperiri înfiorătoare asociate cu dispariția lor, într-un final.

Uneori se observă o activitate intensă a organoidelor înainte de a muri – similară cu creșterea ritmului cardiac și a activității creierului care a fost observată la unii oameni la sfârșitul vieții.

„Au existat câteva cazuri în care am observat o creștere foarte rapidă a activității în ultimele minute sau zeci de secunde [de viață]. Cred că am înregistrat aproximativ 1.000 sau 2.000 de astfel de decese individuale în ultimii cinci ani”, a spus dr. Jordan.

„Este trist pentru că trebuie să oprim experimentul, să înțelegem motivul pentru care a murit și apoi să o luăm de la capăt”, a adăugat el.

Profesorul Schultz este de acord cu această abordare lipsită de sentimentalism.

„Nu ar trebui să ne fie frică de ele, sunt doar computere fabricate dintr-un substrat diferit, dintr-un material diferit”, a spus el.

Aplicații în lumea reală

Cei de la FinalSpark nu sunt singurii oameni de știință care lucrează în domeniul biocomputerelor.

Firma australiană Cortical Labs a anunțat în 2022 că a reușit să determine neuronii artificiali să joace vechiul joc pe calculator Pong. În SUA, cercetătorii de la Universitatea Johns Hopkins construiesc, de asemenea, „mini-creiere” pentru a studia modul în care acestea procesează informațiile – dar în contextul dezvoltării de medicamente pentru afecțiuni neurologice precum Alzheimer și autism. Speranța este că IA va putea în curând să accelereze acest tip de activitate.

Însă, deocamdată, dr. Lena Smirnova, care conduce cercetarea la Universitatea Johns Hopkins, consideră că wetware-ul este interesant din punct de vedere științific, dar se află încă într-un stadiu incipient. Ea a afirmat că există puține șanse ca acesta să înlocuiască materialul principal utilizat în prezent pentru cipurile de computer.

„Biocomputingul ar trebui să completeze – nu să înlocuiască – IA pe bază de siliciu (toate cipurile sunt construite pe o bază de silciu, n.r.), contribuind în același timp la progresul modelării bolilor și la reducerea utilizării animalelor”, consideră ea.

Profesorul Schultz este de acord: „Cred că nu vor putea concura cu siliciul în multe domenii, dar vom găsi o nișă”, a sugerat el.

Chiar dacă tehnologia se apropie tot mai mult de aplicațiile din lumea reală, dr. Jordan este încă fascinat de originile sale science-fiction.

„Am fost întotdeauna un fan al science-fiction-ului.Când vedeam un film sau citeam o carte science-fiction, mă simțeam întotdeauna un pic trist pentru că viața mea nu era ca în carte. Acum simt că sunt în carte, că scriu cartea”, a spus el.

Sursa: BBC

Etichete: creier, elvetia, cercetatori, bio, computere,

Dată publicare: 04-10-2025 16:13

Articol recomandat de sport.ro
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
FOTO O poză cât o mie de cuvinte! Cum arată palmele Mihaelei Cambei după ce a cucerit trei medalii la Mondial
Citește și...
Nvidia: Gigantul cipurilor AI prins între SUA și China. De ce compania este atât de importantă pentru cele două țări
Stiri externe
Nvidia: Gigantul cipurilor AI prins între SUA și China. De ce compania este atât de importantă pentru cele două țări

Gigantul din domeniul cipurilor pentru computere, Nvidia, se află din nou în centrul tensiunilor comerciale și tehnologice dintre SUA și China.

 

Miza ascunsă a ajutorului american. Motivul pentru care Donald Trump vrea rezervele de pământuri rare din Ucraina
Stiri externe
Miza ascunsă a ajutorului american. Motivul pentru care Donald Trump vrea rezervele de pământuri rare din Ucraina

Mineralele rare, pe care președintele american Donald Trump speră să le obțină din Ucraina în schimbul ajutorului SUA, sunt metale strategice esențiale pentru industrii ce dezvoltă computere, baterii și tehnologii avansate în domeniul energiei.

Campusul de lângă Craiova cu cele mai puternice computere din lume. Cluster Power a fost gândit să găzduiască AI-ul
iLikeIT
Campusul de lângă Craiova cu cele mai puternice computere din lume. Cluster Power a fost gândit să găzduiască AI-ul

Inteligența Artificială are nevoie de putere serioasă de calcul. Iar putere serioasă de calcul înseamnă o infrastructură bine pusă la punct - cu multă energie electrică, răcire și internet de mare viteză.

Care este limita de timp de petrecut în fața ecranului, în funcție de vârstă. Ce riscă cei care fac exces
Stiri Diverse
Care este limita de timp de petrecut în fața ecranului, în funcție de vârstă. Ce riscă cei care fac exces

Trăim într-o eră dominată de tehnologie, unde ecranele - fie că vorbim de televizoare, computere, tablete sau smartphone-uri - au devenit o prezență constantă în viețile noastre.  

Care față este cea adevărată. Inteligența Artificială evoluează cu o viteză incredibilă
iLikeIT
Care față este cea adevărată. Inteligența Artificială evoluează cu o viteză incredibilă

Semnul cel mai evident că Inteligența Artificială evoluează cu o viteză uluitoare este faptul că, din ce în ce mai des, oamenii întâmpină dificultăți în a deosebi creațiile realizate de computere de cele produse de mâna omului.  

Recomandări
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2
Stiri Politice
Reducerile de posturi și de salarii la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2

Președintele Nicușor Dan a anunțat promulgarea legii privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din al doilea pachet de reforme asumat de Guvern.

Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video
Stiri externe
Rușii au lovit un tren plin cu pasageri în regiunea ucraineană Sumîi. Zeci de victime raportate | Video

Forțele armate ruse au atacat gara din comunitatea Șostka din regiunea ucraineană Sumîi, a anunțat pe 4 octombrie șeful administrației regionale, Oleg Grigorov. El a spus că trenul de pasageri Șostka-Kiev a fost lovit.

Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii
Stiri externe
Danemarca a raportat provocări navale repetate din partea Rusiei în strâmtorile sale. Spre ce își îndreaptă armele rușii

Serviciul de informații danez a raportat că nave rusești au provocat incidente periculoase, apropiindu-se de coliziune și perturbând navigația în strâmtorile dintre Marea Baltică și Marea Nordului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Octombrie 2025

02:02:29

Alt Text!
Superspeed
S9E21

21:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Andrei Bănuță la Întrebarea mesei rotunde

41:12

Alt Text!
La Măruță
03 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28