De ce este important să luăm vitamina D înaintea unei intervenții chirurgicale. Explicațiile medicilor

Doctor de bine
13-10-2025 | 10:05
Oasele nu se refac în condiții bune fără vitamina D. Înaintea oricărei intervenții chirurgicale, dar și în urma fracturilor, aveți nevoie de dozarea vitaminei D în sânge.

Andreea Groza

Vitamina D este stocată în celule grase din organism. Ce ne spune această informație? Dacă am uitat să luăm suplimentul zilnic, nu e nicio problemă. Putem să compensăm.
Acest comportament este valabil și pentru copii și pentru adulți, tot timpul anului.

Obținem 90% din vitamina D prin expunere la soare. Doar 10 procente provin din alimente de origine animală, care conțin grăsime. Și vara, și iarna, vitamina D se ia din suplimente, altfel e greu să ne menținem la doza corectă. La valori normale de vitamina D în sânge, veți absorbi 30% din calciul prezent în alimente. În cazul deficitului, se absoarbe sub 10% din calciu.

Necesitatea vitaminei D înainte de intervențiile chirurgicale

Orice intervenție chirurgicală care privește oasele are nevoie de dozarea acestei vitamine în sânge. Și, cel mai probabil, de suplimente de vitamina D. E vorba și de intervențiile stomatologice.

Dr. Dragoș Popescu, medic stomatolog: „În România, din păcate, noi avem o deficiență a vitaminei D și această vitamină ajută la refacerea osoasă și vindecarea osului în urma intervențiilor, nu doar în implantologie. Și dacă ai o fractură, se vindecă mult mai bine dacă ai vitamina D în parametri optimi.”

ddb
Vitamina obligatorie tot timpul anului, pentru un organism sănătos

În cazul dinților înlocuiți prin implant, acest dispozitiv din titan are nevoie să se osteointegreze, adică organismul să îi formeze os de jur împrejur, în condiții optime.

Dr. Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Dacă pacientul nu are o cantitate suficientă de os sau o calitate bună, nu poți să ai o stabilitate primară a implantului și nu poți să beneficiezi de reabilitare imediată și atunci, practic, stai câteva luni ca implantul să se osteointegreze. Este la fel ca la o fractură, de aia punem mâna în ghips, să se formeze calus. Și la implant trebuie ca organismul să formeze os, să se osteointegreze.”

Provocările refacerii osoase după pierderea dinților

Dacă v-ați pierdut dinții de multă vreme și osul, în care au stat aceștia, s-a micșorat dramatic, e posibil să nu primiți imediat o lucrare fixă provizorie.

Dr. Mihnea Velisarato, medic specialist chirurgie orală: „Ne ducem către un sistem clasic în care inserăm mai multe implanturi, avem nevoie de adiții de os, ridicări de sinusuri, nu încărcăm imediat pe implanturi.”

Înaintea oricărei intervenții chirurgicale, care privește oasele, aveți nevoie de hemoleucogramă, timp de sângerare, glicemie și dozarea vitaminei D în sânge.

Dată publicare: 13-10-2025 10:02

